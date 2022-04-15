Коштів не вистачає: що буде з грошовою допомогою, яку обіцяли вимушеним переселенцям?

В березні Уряд анонсував допомогу розміром у 6500 грн всім, хто втратив свій бізнес або офіційну роботу, через бойові дії. Заявки на отримання коштів можна було оформити в Дії. Програма діяла до кінця березня, і чимало хто з вимушених переселенців, не встигли подати заявку. Люди цікавляться, чи буде продовжено програму, на що в Уряді відповіли, що ні. На це банально не вистачає коштів. Допомогу розміром у 6500 грн, продовжать виплачувати, але не переселенцям, а роботодавцям, які братимуть останніх на роботу. Таким чином, влада хоче стимулювати підприємців відкривати нові робочі місця, а переселенців шукати роботу.





Працювати потрібно заради підтримки економіки

В Кабміні озвучили сумну статистику, мовляв навіть у тих регіонах де досить спокійно, кількість вільних вакансій з початком війни сильно скоротилася. Підприємці не ризикують брати на себе відповідальність та наймати нових працівників. Водночас, одразу сотні тисяч українців залишилися без роботи. Просто так виплачувати їм допомогу, на жаль немає можливості. А от, якби бізнес працював та сплачував податки, це було б набагато краще.

Саме тому, програму “єПідтримка” повністю змінили, і тепер 6500 отримуватиме роботодавець за кожного працевлаштованого переселенця. Ці гроші підприємець може використати для виплати зарплати, або ж для сплати податків.

Всі інші виплати наразі в силі та нараховуються стабільно

Зауважимо, що скасовано лише цю допомога, всі інші виплати, які отримують переселенці продовжуватимуть виплачувати. Для того, аби отримати обіцяну допомогу, треба звернутися до уповноважених органів у місті, чи населеному пункті в якому ви зупинилися. Це відділи соціального захисту населення, або селищні, сільські, чи міські ради. На виплату претендують люди, які виїхали з тимчасово окупованих територій, або тих де ведуться бої.

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