Заработало приложение, которое “знает” все обо всех и поможет украинцам проверять подозрительных личностей

Еще недавно украинцы, которые видели на улице, или где-нибудь подозрительных лиц, ничего не могли с этим поделать. Максимум сообщить в полицию, минимум предложить повторить слово “Паляниця”. Сейчас с этим стало гораздо проще. В Украине заработало приложение, которое “знает” всю информацию о каждом. Приложение называется “Ти Хто” и его уже можно скачать в Google Play и App Store. Приложение создали команды YouControl и Artellence при поддержке киберспециалистов СБУ. С его помощью хотят более качественно и оперативно выявлять вероятных диверсантов и коллаборантов.





Как работает приложение?

Приложение использует информацию, содержащуюся в открытых реестрах. В то же время оно не хранит персональные данные людей или любую информацию о них. С помощью приложения можно проверить:

Действующий ли у человека паспорт. Соответствует ли действительности фото в паспорте и не утрачен ли паспорт. Не находится ли человек в розыске. Нет ли этого лица в реестре террористов, не наложены ли на него санкции СНБО. Включено ли лицо в перечень военных террористов или базы “Миротворец”. Не находится ли в розыске автомобиль подозреваемого.

В СБУ сообщают, что с помощью такого приложения полиции и терробороне будет гораздо легче проверять подозрительных лиц на блок-постах или на улице во время комендантского часа. Могут пользоваться приложением и обычные граждане, правда, нужно не забывать о собственной безопасности и не требовать у подозрительных лиц их личные данные, если вы не уверены, что сможете в случае проявления агрессии физически за себя постоять. Особое внимание просят проявлять к подозрительным лицам около укрытий, а также тех, кто делает снимки или фото гражданских или инфраструктурных объектов и т.д.

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