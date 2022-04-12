Життя перевернеться з ніг на голову: названо дати народження людей, чиї долі зміняться з 11 по 24 квітня

Астрологи назвали дати народження людей, які опиняться під сильним впливом планет найближчими тижнями. У проміжок з 11 по 24 квітня багато людей відчують зміни у соціальному статусі та отримають шанси на покращення, також можуть бути проблеми на різних фронтах. Але про все по порядку.





Шукайте свою дату, щоб отримати максимум енергії небесних тіл для покращення своїх позицій у найближчі два тижні.

Юпітер

Юпітер подарує нові можливості для тих, хто народився:

14.01 – 19.01

14.03 – 19.03

14.05 – 19.05

14.06 – 19.06

16.07 – 21.07

16.09 – 21.09

16.11 – 21.11

15.12 – 20.12

Кращого часу для розширення світогляду не знайти. Ці люди мають шанси на зміну свого статусу: від сімейного стану до роботи.

Сатурн

Це небесне тіло впливає на людей, що народилися:

12.02 – 15.02

12.04 – 15.04

13.05 – 16.05

13.06 – 16.06

15.08 – 18.08

16.10 – 19.10

15.11 – 18.11

14.12 – 17.12

Сатурн – символ обмежень, терпіння та абсолютного порядку. Люди, народжені в ці дати, відчуватимуть сильний тиск, але водночас вони матиму шанс на поліпшення своїх позицій.

Уран

Ця планета завдасть удару тим, хто народився:

05.01 – 08.01

03.02 – 06.02

04.03 – 07.03

04.05 – 07.05

05.07 – 08.07

06.08 – 09.08

06.09 – 09.09

06.11 – 09.11

Цим людям варто готуватися до суттєвих змін. У найближчі два тижні їм варто чекати на втрати, які подарують свободу. Жаліти не варто.

Марс

Марс додасть духу боротьби та активності:

16.02 – 29.02

17.05 – 31.05

19.08 – 02.09

19.11 – 01.12

Ця планета збуджує та дає енергію. Це найкращий час для реалізації планів. Особливо це стосується фізичної роботи, де потрібно виявити наполегливість.

Венера

Це небесне тіло подарує свято тим, хто народився:

25.02 – 14.03

25.04 – 14.05

27.06 – 16.07

29.10 – 16.11

27.12 – 14.01

Готуйтеся до нових знайомств і постарайтеся справити враження на оточення.

Якщо вашої дати народження немає у списку, це зовсім не означає, що на вас не впливають жодні планети. Проживайте своє життя за покликом серця. Добивайтеся результатів, адже від ваших дій залежить сьогодення та майбутнє.

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