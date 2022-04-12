Запрацював додаток, який “знає” все про всіх та допоможе українцям перевіряти підозрілих осіб

Ще донедавна українці, які бачили на вулиці, чи деінде підозрілих осіб, нічого не могли з цим зробити. Максимум повідомити у поліцію, мінімум запропонувати повторити слово “Паляниця”. Зараз з цим стало набагато простіше. В Україні запрацював додаток, який “знає” всю інформацію про кожного. Додаток називається “ТиХто” і його вже можна завантажити в Google Play та App Store. Застосунок створили команди YouControl та Artellence за підтримки кіберфахівців СБУ. З його допомогою хочуть якісніше та оперативніше виявляти ймовірних диверсантів та колаборантів.





Як працює додаток?

Застосунок використовує інформацію, яка є у відкритих реєстрах. Водночас він не зберігає персональні дані людей, чи будь-яку інформацію про них. За допомогою додатку можна перевірити:

Чи дійсний у людини паспорт, чи фото в паспорті відповідає дійсності та чи не є паспорт втраченим. Чи не перебуває особа у розшуку. Чи немає цієї особи у реєстрі терористів, чи не накладені на неї санкції РНБО. Чи включена особа до переліку воєнних терористів або бази “Миротворець”. Чи автомобіль підозрілої особи не перебуває у розшуку.

В СБУ повідомляють, що з допомогою такого застосунку поліції та теробороні буде набагато легше перевіряти підозрілих осіб на блок-постах, чи на вулиці під час комендантської години. Можуть користуватися додатком й звичайні громадяни, щоправда потрібно не забувати про власну безпеку та не вимагати у підозрілих осіб їхні особисті дані, якщо ви не впевнені, що зможете в разі прояву агресії фізично за себе постояти. Особливу увагу просять проявляти до підозрілих осіб біля укриттів, тих хто робить знімки чи фото цивільних або інфраструктурних об’єктів тощо.

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