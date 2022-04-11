Мобильные операторы Украины запускают новую функцию, которая может спасти жизнь

Украинские операторы объединились, чтобы помогать людям вовремя избежать опасности. Следовательно, Vodafone, Kyivstar и lifecell запускают новую функцию – экстренное оповещение на случай чрезвычайных ситуаций. На телефон будет поступать уведомление, которое будет сопровождаться громким сигналом. Первым тестировать опцию должен Киевстар. Для этого будет задействована технология Cell broadcast. Заметим, что сигнал будет поступать даже если вы заблокировали телефон или находитесь в местах, где не слишком хорошая сеть.





О данном нововведении сообщили в ГСЧС

“Это делается для оперативного информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций или других опасных происшествий и последовательности действий в этих ситуациях“, – сообщают в ГСЧС.

Вскоре абонентам Киевстар будут поступать тестовые сообщения, которые будут открываться поверх всех вкладок открытых на телефоне. Всех призывают не пугаться, если сообщение будет сопровождаться сигналом. Пока неизвестно, будут ли таким образом сообщать о воздушной тревоге в регионе, или эти смс-ки будут касаться каких-либо других угроз, а не ракетного удара.

Kyivstar поддерживает тех, кто уехал за границу

Еще ранее сообщалось, что все выехавшие за границу могут не менять номер телефона, а общаться по тем же тарифам, которые действуют внутри страны. В настоящее время это доступно в: Польше, Словакии, Румынии, Венгрии, Молдове, Германии, Италии, Литве и Чехии.

А еще украинские операторы предлагают абонентам переходить с одной сети в другую, если в этом есть необходимость. К примеру, если в вашем регионе перестал работать Водафон, вы можете в настройках телефона изменить сеть и подключиться к сети Киевстар или Лайфсел без изменения номера и совершенно бесплатно. Это особенно уместно для жителей регионов, где ведутся активные бои и башни мобильной связи могут быть повреждены.

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