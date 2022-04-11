Нацбанк повідомив коли “розморозить” курс валют і що з ним буде

Буквально в перші дні війни Національний банк України заморозив курс валют і до цих пір він тримається на рівні 29,50 грн за долар. Певні коливання можна спостерігати хіба що на “чорному ринку”. Відтак на початку війни “валютчики” продавали долар за 34 гривні, а зараз можна купити й за 32. Та це нічого не означає, говорять у НБУ. Долар подешевшав через банальну відсутність попиту та неплатоспроможність українців. В свою чергу експерти закликають, не купувати валюту, адже прогнози на рахунок післявоєнного курсу начебто досить оптимістичні.





Курс намагатимуться втримувати на цьому ж рівні, що зараз

В НБУ заявили, що не зможуть “розморозити” курс раніше ніж завершиться воєнний стан. І навіть після нього, робитимуть це дуже поступово та обережно, щоб не створювати зайвого аншлагу і не розхитувати економіку. Все для того, аби не гривня не знецінилася, а долар втримався хоча б на позначці 30 грн.

“Після нашої перемоги, ми поступово повертатимемося до звичного режиму плаваючого обмінного курсу. Будемо поступово знімати адмінобмеження, скорочувати свою участь на ринку”, – пояснив заступник голови НБУ.

В Україні може виникнути дефіцит валюти

Чи буде в Україні дефіцит валюти залежить від активності допомоги від інших країн. Щоб його уникнути, буде й чимало обмежень, наприклад, імпортери зможуть купувати валюту для завезення товарів лише критичного значення.

Деякий час будуть обмеження на виплати дивідендів та відсотків, на грошові перекази та повернення прямих і портфельних інвестицій.

Стосовно простих громадян та їх заощаджень, то поки жодних прогнозів немає. Але ймовірно, як тільки завершиться воєнний стан всі зможуть користуватися валютними рахунками. Можливо лише тимчасово будуть встановлені певні ліміти на переказ чи зняття готівки.

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