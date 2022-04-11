Грошові перекази українців перевірятимуть по новому

Тепер українці зобов’язані надати документи, що підтверджують походження грошей, якщо на рахунок надходить понад 400 тисяч гривень. Інакше фінансова установа може обмежити операцію та заморозити кошти.





Національний банк України визначив порядок зарахування значних грошових сум на рахунок фізичних осіб. Якщо сума перевищує 400 тисяч гривень, обов’язково знадобиться надати документ про джерело походження. Про це українців попередили у НБУ.

Якщо громадянин України не надасть такого документа на вимогу банку, то операцію обмежать. Гроші у такому разі можуть бути використані виключно для підтримки Збройних сил України, відправки на благодійний рахунок Міністерства соціальної політики або купівлю військових облігацій.

Щодо іншого, то діють такі ж заходи фінансового моніторингу, як і до початку війни Росії проти України.

Рішення про надання довідки у разі грошової операції на суму понад 400 тисяч Національний банк України затвердив раніше, а вже з 8 квітня постанова набула чинності та діятиме до кінця періоду воєнного стану.

Варто нагадати, що з 4 квітня Національний банк України трохи послабив та уточнив обмеження щодо операцій із іноземною валютою. Наразі фізичні особи (волонтери) отримали право переказувати валюту за кордон для придбання певного переліку товарів у межах 400 тисяч гривень в еквіваленті на місяць. Це націлено насамперед на спрощення купівлі потрібного екіпірування для Збройних Сил України.

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