Мобільні оператори України запускають нову функцію, яка може врятувати життя

Українські оператори об’єдналися, щоб допомагати людям вчасно уникнути небезпеки. Відтак, Vodafone, Kyivstar та lifecell запускають нову функцію — екстрене сповіщення на випадок надзвичайних ситуацій. На телефон надходитиме сповіщення про яке повідомлятиме гучний сигнал. Першими тестувати опцію мав би Київстар. Для цього буде задіяно технологію Cell broadcast. Зауважимо, що сигнал надходитиме навіть якщо ви заблокували телефон, або ж знаходитесь у місцях, де не надто хороша мережа.





Про дане нововведення повідомили у ДСНС

“Це робиться для оперативного інформування населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій або інших небезпечних подій та послідовність дій у цих ситуаціях”, — повідомляють у ДСНС.

Вже невдовзі абонентам Київстар надходитимуть тестові повідомлення, які відкриватимуться поверх усіх вкладок відкритих на телефоні. Всіх закликають не лякатися, якщо повідомлення супроводжуватиметься сигналом. Поки не відомо, чи повідомлятимуть таким чином про повітряну тривогу в регіоні, чи ці смс-ки стосуватимуться якихось інших загроз, а не ракетного удару.

Kyivstar підтримує тих, хто виїхав закордон

Ще раніше повідомлялося, що всі хто виїхав закордон можуть не змінювати номер телефону, а спілкуватися за тими ж тарифами, що діють всередині країни. Наразі, це доступно в: Польщі, Словаччині, Румунії, Угорщині, Молдові, Німеччині, Італії, Литві, Чехії.

А ще українські оператори пропонують абонентам переходити з однієї мережі на іншу, якщо в цьому є необхідність. Приміром, якщо у вашому регіоні перестав працювати Водафон, ви можете в налаштуваннях телефону змінити мережу, та підключитися до мережі Київстар, чи Лайфсел без зміни номера і цілком безкоштовно. Це особливо доречно для жителів тих регіонів, де ведуться активні бої і вежі мобільного зв’язку можуть бути пошкодженими.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿