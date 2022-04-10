Нацбанк сообщил когда “разморозит” курс валют и что с ним будет

Буквально в первые дни войны Национальный банк Украины заморозил курс валют и он до сих пор держится на уровне 29,50 грн за доллар. Некоторые колебания можно наблюдать разве что на “черном рынке”. Поэтому в начале войны валютчики продавали доллар за 34 гривны, а сейчас можно купить и за 32. Но это ничего не значит, говорят в НБУ. Доллар подешевел из-за банального отсутствия спроса и неплатежеспособности украинцев. В свою очередь эксперты призывают не покупать валюту, ведь прогнозы на счет послевоенного курса вроде бы достаточно оптимистичны.





Курс постараются удерживать на том же уровне, что сейчас

В НБУ заявили, что не смогут “разморозить” курс раньше, чем завершится военное положение. И даже после него будут делать это очень постепенно и осторожно, чтобы не создавать лишнего аншлага и не расшатывать экономику. Все для того чтобы гривна не обесценилась, а доллар удержался хотя бы на отметке 30 грн.

“После нашей победы мы будем постепенно возвращаться к привычному режиму плавающего обменного курса. Будем постепенно снимать админограничение, сокращать свое участие на рынке», – объяснил замглавы НБУ.

В Украине может возникнуть дефицит валюты

Будет ли в Украине дефицит валюты зависит от активности помощи других стран. Чтобы его избежать, будет немало ограничений, например, импортеры смогут покупать валюту для ввоза товаров только критического значения.

Некоторое время будут ограничения на выплаты дивидендов и процентов, на денежные переводы и возврат прямых и портфельных инвестиций.

Что касается простых граждан и их сбережений, то пока никаких прогнозов нет. Но вероятно, как только завершится военное положение, все смогут пользоваться валютными счетами. Возможно, только временно будут установлены определенные лимиты на перевод или снятие наличных.

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