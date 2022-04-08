До 5000 гривен: украинские пенсионеры смогут получить разовые выплаты

Городские власти Ивано-Франковска решили в сложное военное время поддержать пенсионеров. Местным жителям «золотого возраста» снова будут выплачивать денежную помощь ко дню рождения.





Такая программа социальной помощи уже существовала раньше. О ее восстановлении на своей странице в Facebook сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

Выплаты Франковские пенсионеры будут получать на каждый день рождения. Сумма пособия будет зависеть от возраста стариков. Граждане старше 70 лет получат 500 грн. Пенсионеры в возрасте от 90 лет – по 1 тыс. грн. С 95-го дня рождения сумма подарка вырастет до 3 тыс. грн. А долгожители в возрасте от 100 лет будут получать ежегодно по 5 тыс. грн.

Оформить финансовую помощь можно в городском Центре предоставления административных услуг. Для этого пенсионера попросят написать специальное заявление.

Стоит отметить, что получить средства смогут не только будущие именинники, но и все пенсионеры соответствующего возраста, отпраздновавшие свой день рождения с 24 февраля. Такие граждане также могут обратиться в ЦНАП для оформления выплаты.

Напомним, что в Херсонской области, которая сейчас находиться по оккупацией рашистов, пенсии гражданам пожилого возраста начали выплачивать в российских рублях. На такую дерзость оккупантов сразу же отреагировал Национальный банк Украины. В регуляторе отметили, что введение в обращение различных валютных суррогатов запрещено в украинском Херсоне и на других законных территориях нашего государства. Поэтому действия Национального банка россии преступны и недопустимы.

Кроме Херсонщины внедрить свою валюту в обращение враг пытается также в захваченных населенных пунктах Запорожской области. Однако местные жители не прекращают сопротивляться российским военным и регулярно выходят на проукраинские митинги. В ответ на мирные акции граждан окупать уже неоднократно открывали огонь на поражение и бросали в гражданских светошумовые гранаты.

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