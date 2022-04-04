Украинский банк начал откровенно грабить клиентов: вероятно, близится банкротство
С тех пор как началась война, украинские банки начали массово идти на уступки своим клиентам. Кто-то отменил какие-либо комиссии за переводы и пользование кредитными деньгами. Другие ввели кредитные каникулы и не начисляют никаких штрафов за то, что люди не платят кредиты. Но так поступают не все, некоторые решили нажиться на украинцах. Стало известно, что банк “Січ” установил комиссию за переводы с текущего счета в гривнах, аж 2,5%, если речь идет о сумме до 500 тысяч гривен, и 10% для больших сумм. Это беспрецедентная комиссия и абсолютный рекорд украинского банковского сектора.
До войны комиссия была в разы ниже
До войны данный банк устанавливал комиссию 0,8%, а максимальный размер не превышал 1000 грн при переводе любых сумм. Вероятно, банк на грани банкротства и такими действиями хочет заставить клиентов остаться. Мол, будете выводить средства, мы будем снимать такую комиссию, то есть будем максимально на вас наживаться.
По мнению экспертов, идею снимать подобную комиссию мог подбросить экс-директор департамента корпоративного бизнеса “Пивденкомбанка” Андрей Лехицкий. Он же экс-глава обанкротившегося банка “Стандарт”. В 2019 году Лехницкий официально работал в банке “Сич”. Впоследствии его стали считать теневым руководителем данного финансового учреждения. Кроме этого, данное лицо имеет связи с миллиардером Дмитрием Фирташем, которого скоро могут экстрадировать из США и Австралии.
В самом банке ситуацию особо не комментируют, несмотря на то, что возмущенных клиентов очень много.
К слову, большинство других банков Украины установили комиссию на переводы 1% или меньше.