Украинский банк начал откровенно грабить клиентов: вероятно, близится банкротство

С тех пор как началась война, украинские банки начали массово идти на уступки своим клиентам. Кто-то отменил какие-либо комиссии за переводы и пользование кредитными деньгами. Другие ввели кредитные каникулы и не начисляют никаких штрафов за то, что люди не платят кредиты. Но так поступают не все, некоторые решили нажиться на украинцах. Стало известно, что банк “Січ” установил комиссию за переводы с текущего счета в гривнах, аж 2,5%, если речь идет о сумме до 500 тысяч гривен, и 10% для больших сумм. Это беспрецедентная комиссия и абсолютный рекорд украинского банковского сектора.





До войны комиссия была в разы ниже

До войны данный банк устанавливал комиссию 0,8%, а максимальный размер не превышал 1000 грн при переводе любых сумм. Вероятно, банк на грани банкротства и такими действиями хочет заставить клиентов остаться. Мол, будете выводить средства, мы будем снимать такую ​​комиссию, то есть будем максимально на вас наживаться.

По мнению экспертов, идею снимать подобную комиссию мог подбросить экс-директор департамента корпоративного бизнеса “Пивденкомбанка” Андрей Лехицкий. Он же экс-глава обанкротившегося банка “Стандарт”. В 2019 году Лехницкий официально работал в банке “Сич”. Впоследствии его стали считать теневым руководителем данного финансового учреждения. Кроме этого, данное лицо имеет связи с миллиардером Дмитрием Фирташем, которого скоро могут экстрадировать из США и Австралии.

В самом банке ситуацию особо не комментируют, несмотря на то, что возмущенных клиентов очень много.

К слову, большинство других банков Украины установили комиссию на переводы 1% или меньше.

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