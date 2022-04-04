Український банк почав відверто грабувати клієнтів: ймовірно близиться банкрутство

Відколи почалася війна, українські банки почали масово йти на поступки своїм клієнтам. Хтось скасував будь-які комісії за перекази, та користування кредитними грішми. Інші запровадили кредитні канікули, та не нараховують жодних штрафів за те, що люди не сплачують кредити. Але так чинять не всі, дехто вирішив нажитися на українцях. Стало відомо, що банк “Січ” встановив комісію за перекази з поточного рахунку в гривнях, аж 2,5%, якщо мова про суму до 500 тисяч гривень, і 10% для більших сум. Це безпрецедентна комісія, і абсолютний рекорд українського банківського сектору.





До війни комісія була в рази нижчою

До війни даний банк встановлював комісію 0,8%, а максимальний її розмір не перевищував 1000 грн при переказі будь-яких сум. Ймовірно банк на грані банкрутства і такими діями хоче змусити клієнтів залишитися. Мовляв, будете виводити кошти, ми зніматимемо отаку комісію, тобто будемо максимально на вас наживатися.

На думку експертів ідею знімати подібну комісію, міг підкинути екс-директор департаменту корпоративного бізнесу Південкомбанку Андрій Лехіцький. Він ж екс-очільник банку “Стандарт”, який збанкрутував. В 2019 році, Лехніцький офіційно працював у банку “Січ”. Згодом його почали вважати тіньовим керівником даної фінансової установи. Крім цього, дана особа має зв’язки з мільярдером Дмитром Фірташем, якого незабаром можуть екстрадувати з США та Австралії.

В самому банку ситуацію особливо не коментують, попри те, що обурених клієнтів вже дуже багато.

До слова, більшість інших банків України встановили комісію на перекази 1%, або менше.

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