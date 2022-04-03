Популярный среди украинцев бренд решил не уходить из России

С тех пор, как началась война России против Украины, из страны-агрессора массово начали уходить международные компании. Оставшихся буквально единицы и их продукцию уже призывают бойкотировать по всему миру. Среди одних из немногих, кто не желает полностью закрывать бизнес в России – компания Mars. Пресс-служба компании заявила, что в России они работают более 30 лет, имеют здесь несколько тысяч работников, являющихся важной частью их бизнеса. Конечно часть ограничений будет внедрена, в частности компания перепрофилируется исключительно на производство продуктов питания. А всю прибыль будут отправлять на гуманитарные нужды.





Mars останавливает инвестиции в Россию и Беларусь

В то же время, Mars подчеркнули, что они солидарны с Украиной, поэтому отныне прекращают любые инвестиции в Россию и Беларусь. Не будет импорта и экспорта продукции из этих регионов. Кроме этого приостанавливается любая деятельность в социальных сетях в стране-агрессоре, а также рекламная деятельность.

Чтобы поддержать Украину, производитель ранее выделил 2 миллиона долларов финансовой помощи, а теперь обещает предоставить еще 10 миллионов долларов.

“Это неопределенная ситуация, которая быстро развивается” – если нам нужно будет предпринять дальнейшие действия, мы без колебаний сделаем это. Мы подтверждаем нашу поддержку невинным жертвам этой войны и призываем к мирному урегулированию. Наши сердца обращены к народу Украины и всем, кого коснулись эти ужасающие события”, – говорится в сообщении.

Вероятно, бренд ждет от России более жестких действий по отношению к Украине, которые должны им доказать, что ситуация вполне определенная. В нашем государстве настоящая война, с тысячами жертв, которая продолжается дальше и будет финансироваться именно за счет таких вот компаний.

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