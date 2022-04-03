Популярний серед українців бренд вирішив не йти з Росії

Відколи розпочалася війна Росії проти України, з країни-агресора масово почали йти міжнародні компанії. Тих, хто залишився буквально одиниці, і їх продукцію вже закликають бойкотувати по всьому світу. Серед одних з небагатьох, хто не хоче повністю закривати бізнес в Росії — компанія Mars. Прес-служба компанії заявила, що в Росії вони працюють понад 30 років, мають тут кілька тисяч працівників, які є важливою частиною їх компанії. Звісно частину обмежень таки буде впроваджено, зокрема компанія перепрофілюється виключно на виробництво продуктів харчування. А весь прибуток, відправлятимуть на гуманітарні потреби.





Mars зупиняє інвестиції в Росію та Білорусь

Водночас Mars наголосили, що вони солідарні з Україною, тому відтепер припиняють будь-які інвестиції в Росію та Білорусь. Не буде імпорту та експорту продукції з цих регіонів. Крім цього призупиняється будь-яка діяльність в соціальних мережах в країні-агресора, а також рекламна діяльність.

Щоб підтримати Україну виробник раніше виділив 2 мільйони доларів фінансової допомоги, а тепер обіцяє надати ще 10 мільйонів доларів.

“Це невизначена ситуація, яка швидко розвивається” – якщо нам потрібно буде вжити подальших дій, ми без вагань зробимо це. Ми підтверджуємо нашу підтримку невинним жертвам цієї війни і закликаємо до мирного врегулювання. Наші серця звернені до народу України та всіх, кого торкнулися ці жахливі події “, – йдеться у повідомленні.

Ймовірно бренд чекає від Росії більш жорсткіших дій по відношенню до України, які мали б їм довести, що ситуація цілком визначена. В нашій державі справжня війна, з тисячами жертв, яка продовжується далі і фінансуватиметься саме коштом таких от компаній.

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