Названы пять самых провальных женских уловок, которыми они надеются завоевать мужчину

Женщины бывают очень хитрые и даже коварные. А особенно вся их хитрость включается в любовных делах. Когда, например, нужно влюбить в себя мужчину или удержать любимого, который по всем признакам хочет убежать на все четыре стороны. К чему только не прибегают представительницы слабого пола… Но по мнению психологов некоторые манипуляции абсолютно провальны. Ими женщины не только не привлекут мужчину, но и отпугнут его.





Делятся жалостливыми историями

Некоторые женщины в начале отношений решают сблизиться с мужчиной тем, что рассказывают ему о себе абсолютно все до мелочей. Особое внимание они почему-то уделяют детским травмам, несчастливой любви и другим трагическим историям. По мнению женщин, мужчин это должно было растрогать. На деле все совершенно наоборот. Вы невольно можете стать жертвой в его глазах. Это может привести к тому, что у него исчезнет к вам страсть и он ничего кроме сострадания не будет испытывать.

Чрезмерная доступность

Моментальный ответ на звонки и смс-сообщения, причем в любое время суток – это не то, что должна делать женщина, которая хочет завоевать мужчину. Как и секс на первом свидании. Конечно, случаи бывают разными, но чрезмерная доступность обычно не помогает построить долговременные отношения.

Финансовая самостоятельность

Платить или не платить за себя на первом свидании? Этот вопрос чаще всего задают женщины. Психологи рекомендуют не платить. Во-первых, мужчины быстро привыкают к подобному и потом не плачьте, что мало подарков и внимания. А во-вторых, феминисток не очень любят, их опасаются. Поэтому такой на первый взгляд благородный жест сыграет против вас.

Чрезмерное любопытство

А где работаешь? А сколько зарабатываешь? Кто твои родители? Есть ли у тебя автомобиль, квартира и так далее. Эти вопросы не задаются на первом свидании. Как и не к месту расспрашивать мужчину детали его бизнеса или работы. Женщины думают, что таким образом они проявляют свою заинтересованность, внимание и серьезность намерений. На практике это отпугивает.

Искусственная ревность

Иногда женщины специально становятся слишком ревнивыми и обижаются даже если мужчина просто заговорит с другой. Так они хотят продемонстрировать свою влюбленность и важность мужчины для них. На деле, такая безосновательная ревность сильно отпугивает.

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