Названо п’ять найпровальніших жіночих хитрощів, якими вони надіються завоювати чоловіка

Жінки бувають дуже хитрі і навіть підступні. А особливо на повну їхня хитрість вмикається в любовних справах. Коли, наприклад, потрібно закохати в себе чоловіка, чи втримати коханого, який за всіма ознаками хоче чкурнути на всі чотири сторони. До чого тільки не вдаються представниці слабкої статі…Та на думку психологів деякі маніпуляції є абсолютно провальними. Ними жінки не лише не приваблять чоловіка, а й навпаки відлякають його.





Ділитися жалісливими історіями

Деякі жінки на початку відносин вирішують зблизитися з чоловіком тим, що розповідають йому про себе абсолютно все до дрібниць. Особливу увагу вони чомусь приділяють дитячим травмам, нещасливому коханню та іншим трагічним історіям. На думку жінок, чоловіків це мало б розчулити. На ділі все цілком навпаки. Ви мимоволі можете стати жертвою в його очах. Це може призвести й до того, що в нього зникне до вас пристрасть і він нічого крім співчуття не відчуватиме.

Надмірна доступність

Моментальна відповідь на дзвінки та смс-повідомлення при чому в будь-який час доби — це не те, що має робити жінка, яка хоче завоювати чоловіка. Як і секс на першому побаченні. Звісно, випадки бувають різними, але надмірна доступність зазвичай не допомагає побудувати довготривалі відносини.

Фінансова самостійність

Платити, чи не платити за себе на першому побаченні? Це питання найчастіше задають собі жінки. Психологи радять не платити. По-перше, чоловіки швидко до подібного звикають і потім не плачте, що мало подарунків та уваги. А по-друге, феміністок не надто люблять, їх остерігаються. Тому такий здавалося б благородний жест зіграє проти вас.

Надмірна цікавість

А де ти працюєш? А скільки заробляєш? Хто твої батьки? Чи маєш ти автомобіль, квартиру і так далі. Ці питання не задаються на першому побаченні. Як і не доречно розпитувати чоловіка деталі його бізнесу, чи роботи. Жінки думають, що таким чином вони проявляють свою зацікавленість, увагу, та серйозність намірів. На практиці це відлякує.

Штучна ревність

Інколи жінки спеціально стають надто ревнивими і ображаються навіть, якщо чоловік просто заговорить з іншою. Так вони хочуть продемонструвати свою закоханість, та його важливість. На ділі, такі безпідставні ревнощі сильно відлякують.

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