Астрологи назвали знаки Зодиака, которым никогда не удастся создать счастливый союз

Есть пары, которым не суждено быть вместе, даже если они испытывают сильную страсть и любовь друг к другу. Со временем их отношения превратятся в сплошные скандалы и страдания. Астрологи уверяют, все из-за их несовместимости по гороскопу. Некоторые знаки Зодиака априори не могут быть вместе, и это никак не изменить.





Овен и Телец

Эти двое имеют совершенно разные цели и приоритеты в жизни, но вместе с тем оба очень упрямы. Овны хотят приключений и они легкие на подъем. А Тельцы не любят ничего нового и ценят стабильность. Это как плюс и минус, как огонь и лед. К сожалению, в данном случае они не будут дополнять друг друга, а просто уничтожать.

Близнецы и Козерог

Козороги любят планировать все до мелочей, иметь план на следующий день, неделю или даже месяц. А Близнецы – это максимально спонтанные люди и к тому же ярые тусовщики. Им нереально будет ужиться вместе.

Рак и Водолей

Союз этих двух возможен, пока между ними пылает большая любовь и страсть. Как только что-то погаснет, они разойдутся. Дело в том, что Раки домоседы, они любят покой и уют. А Водолеи наоборот, готовы чуть ли не каждый день ходить в гости и встречать их у себя дома. Также, Водолеи любят указывать кому-то на их ошибки, а Раки подобного не воспринимают.

Лев и Скорпион

Львы любят комплименты, похвалу и быть в центре внимания. Скорпион делает комплименты раз в 100 лет. Проблема еще и в том, что Скорпионы сильные собственники, они не терпят флирт своей половинки с другими. А Львы любят привлечь к себе внимание, они его обожают.

Весы и Дева

Девы очень чистоплотные, практичные и четкие. Они не стесняются указывать людям на то, что те что-то делают неправильно. Весы рядом с Девами обрастают кучей комплексов и становятся несчастными. Расставание такой пары вопрос времени.

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