Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким ніколи не вдасться створити щасливий союз
Є пари, яким не суджено бути разом навіть якщо вони відчувають сильну пристрасть і кохання один до одного. З часом їхні стосунки перетворяться в суцільні скандали і страждання. Астрологи запевняють, все через їхню несумісність по гороскопу. Деякі знаки Зодіаку апріорі не можуть бути разом, і це ніяк не змінити.
Овен і Телець
Ці двоє мають абсолютно різні цілі та пріоритети у житті, але водночас обоє дуже вперті. Овни хочуть пригод та легкі на підйом. А Тельці не люблять нічого нового та цінують стабільність. Це як плюс і мінус, як вогонь та лід. На жаль, в даному випадку вони не доповнюватимуть один одного, а просто знищуватимуть.
Близнюки і Козоріг
Козороги люблять планувати все до дрібниць, мати план наступного дня, тижня чи навіть місяця. А Близнюки — це максимально спонтанні люди і до того ж затяті тусовщики. Їм нереально буде вжитися разом.
Рак і Водолій
Союз цих двох можливий доти, доки між ними палає велике кохання і пристрасть. Як тільки щось трішки згасне, вони розійдуться. Справа в тому, що Раки домосіди, вони люблять спокій та затишок. А Водолії навпаки, готові чи не щодня ходити в гості і зустрічати їх в себе вдома. Також, Водолії люблять вказувати комусь на їхні помилки, а Раки подібного ой як не сприймають.
Лев і Скорпіон
Леви люблять компліменти, похвалу та бути в центрі уваги. Скорпіон робить компліменти раз в 100 років. Проблема ще й в тому, що Скорпіони сильні власники, вони не стерплять флірт своєї половинки з іншими. А Леви люблять привернути до себе увагу, вони її обожнюють.
Ваги і Діва
Діви дуже чистоплотні, практичні та чіткі. Вони не соромляться вказувати людям на те, що ті щось роблять не так, чи не правильно. Ваги поряд з Дівами обростають купою комплексів та стають нещасними. Розставання такої пари питання часу.