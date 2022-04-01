Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким ніколи не вдасться створити щасливий союз

Є пари, яким не суджено бути разом навіть якщо вони відчувають сильну пристрасть і кохання один до одного. З часом їхні стосунки перетворяться в суцільні скандали і страждання. Астрологи запевняють, все через їхню несумісність по гороскопу. Деякі знаки Зодіаку апріорі не можуть бути разом, і це ніяк не змінити.





Овен і Телець

Ці двоє мають абсолютно різні цілі та пріоритети у житті, але водночас обоє дуже вперті. Овни хочуть пригод та легкі на підйом. А Тельці не люблять нічого нового та цінують стабільність. Це як плюс і мінус, як вогонь та лід. На жаль, в даному випадку вони не доповнюватимуть один одного, а просто знищуватимуть.

Близнюки і Козоріг

Козороги люблять планувати все до дрібниць, мати план наступного дня, тижня чи навіть місяця. А Близнюки — це максимально спонтанні люди і до того ж затяті тусовщики. Їм нереально буде вжитися разом.

Рак і Водолій

Союз цих двох можливий доти, доки між ними палає велике кохання і пристрасть. Як тільки щось трішки згасне, вони розійдуться. Справа в тому, що Раки домосіди, вони люблять спокій та затишок. А Водолії навпаки, готові чи не щодня ходити в гості і зустрічати їх в себе вдома. Також, Водолії люблять вказувати комусь на їхні помилки, а Раки подібного ой як не сприймають.

Лев і Скорпіон

Леви люблять компліменти, похвалу та бути в центрі уваги. Скорпіон робить компліменти раз в 100 років. Проблема ще й в тому, що Скорпіони сильні власники, вони не стерплять флірт своєї половинки з іншими. А Леви люблять привернути до себе увагу, вони її обожнюють.

Ваги і Діва

Діви дуже чистоплотні, практичні та чіткі. Вони не соромляться вказувати людям на те, що ті щось роблять не так, чи не правильно. Ваги поряд з Дівами обростають купою комплексів та стають нещасними. Розставання такої пари питання часу.

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