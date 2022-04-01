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Государство предлагает финансовую помощь украинским семьям: как получить деньги?

01.04.2022
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Более 10 миллионов украинцев покинули свои дома убегая от войны. Большая половина остановилась на западе Украины, остальные выехали за границу. Тем, кто в Украине, государство предлагает финансовую помощь. В частности, в течение марта предприниматели и лица, которые потеряли работу, могли подать заявку на одноразовую выплату в размере 6500 грн. Сейчас деньги будут выплачиваться другим категориям населения. Среди них семьи, наименее защищенные и наиболее пострадавшие от боевых действий.


Временно переселенным лицам будут выплачивать деньги

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Если вы покинули зону боевых действий, вы имеете право на финансовую помощь. Органы местной власти должны посещать людей, прибывших в их регионы, собирать данные и передавать их в уполномоченные организации, чтобы беженцы получили деньги на проживание. Кроме этого, скоро заработает дополнительная программа, которая будет касаться наиболее уязвимых категорий населения. Речь о семьях, которые:

  1. Имеют троих и более несовершеннолетних детей.
  2. Имеют двое или более детей, где хотя бы один ребенок имеет инвалидность.

На каждого члена такой семьи предусмотрена выплата в размере 2220 грн. Правда, деньги дадут максимум на пятерых, если в семье их больше, сумма не будет увеличиваться. Кроме того, деньги будут выплачивать раз в три месяца одним платежом. То есть если в семье четыре человека, то они получат одним платежом 26 640 грн. При этом все остальные выплаты тоже будут выплачиваться им в полном объеме.

Как получить деньги?

Заявку на выплату следует подавать на сайте register.unicef.org. Там нужно заполнить анкету и указать реквизиты собственного счета, на который перечислят деньги. Если все сделано правильно, придет смс с уведомлением о том, что вы зарегистрированы в программе. Деньги поступят в течение четырех недель. Для дополнительных вопросов есть бесплатная горячая линия: 0800600017.

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01.04.2022
1 хвилина на прочитання
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