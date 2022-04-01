Держава пропонує фінансову допомогу українським родинам: як отримати гроші?

Понад 10 мільйонів українців покинули свої домівки втікаючи від війни. Більша половина зупинилися на заході України, решта виїхали закордон. Тим хто в Україні, держава пропонує фінансову допомогу. Зокрема, протягом березня підприємці та особи, які втратили роботу мали змогу подати заявку на одноразову виплату у розмірі 6500 грн. Зараз, гроші виплачуватимуть іншим категоріям населення. Серед них сім’ї, які є найменш захищеними та найбільш постраждалими від бойових дій.





Тимчасово переселеним особам виплачуватимуть гроші

Якщо ви покинули зону бойових дій, то маєте право на фінансову допомогу. Органи місцевої влади мають відвідувати людей, які прибули в їхні регіони, збирати дані та передавати їх до уповноважених організацій, щоб біженці отримали гроші на проживання. Крім цього, скоро запрацює додаткова програма, яка стосуватиметься найбільш вразливих категорій населення. Мова про родини, які:

Мають трьох і більше неповнолітніх дітей. Мають двох або більше дітей, де бодай одна дитина має інвалідність.

На кожного члена такої родини передбачена виплата у розмірі 2220 грн. Щоправда, гроші дадуть максимум на п’ятьох осіб, якщо в родині їх більше, сума не буде збільшуватися. Крім цього, гроші виплачуватимуть раз на три місяці одним платежем. Тобто, якщо в сім’ї чотири людини, то вони отримають одним платежем 26 640 грн. При цьому всі інші виплати, теж виплачуватимуться їм у повному обсязі.

Як отримати гроші?

Заявку на виплату треба подавати на сайті register.unicef.org. Там треба заповнити анкету, та вказати реквізити власного рахунку, на який перерахують гроші. Якщо все зроблено правильно, прийде смс зі сповіщенням, що ви зареєстровані у програмі. Гроші надійдуть протягом чотирьох тижнів. Для додаткових питань є безкоштовна гаряча лінія: 0 800 600 017.

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