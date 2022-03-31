Украинцы бесплатно могут получить более 50 видов медицинских препаратов

В Украине действует программа “Доступные лекарства” и благодаря ей более 50 лекарственных средств можно получить бесплатно или с незначительной доплатой. Об этом не все знают, а потому люди либо тратят большие деньги на то или иное лекарство, либо и вовсе отказывают себе в них за неимением средств. Речь о препаратах от депрессии, средствах, которые выписывают при расстройствах психики, при неврологических заболеваниях и синдромах. О возможности получить эти лекарства бесплатно, украинцам напоминают в Национальной службе здоровья Украины.





О каких лекарствах идет речь

Речь идет о многих лекарственных средствах, которые принимают при тех или иных заболеваниях. В частности, все виды недугов разделяют по следующим категориям:

Посттравматическое стрессовое расстройство. Шизофрения. Аффективные расстройства. Депрессия. Невротические расстройства.

Эти проблемы лечатся рядом препаратов, которые украинцы могут получить бесплатно.

Как получить нужный препарат?

Чтобы получить лекарство, сначала нужно посетить необходимого специалиста и получить рецепт. Условия следующие:

Если речь идет о проблемах с расстройствами психики, то обращаться нужно к психиатру. Если лечение эпилепсии, то к психиатру или неврологу. Неважно, обращаетесь ли вы к специалисту, работающему в государственной клинике, или частной. Такие полномочия имеет врач-психиатр любого медицинского учреждения. Во время военного положения получить лекарство можно и по бумажному рецепту и по электронному. Если пациент наблюдается у специалиста уже давно и у него есть утвержденный план лечения, то выписать рецепт врач может даже по телефону.

Следует заметить, что не все аптеки сотрудничают с программой “Доступные лекарства”. Где именно искать нужные аптеки, у которых есть в наличии необходимые препараты, узнайте по телефону 16-77.

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