Украинцы бесплатно могут получить более 50 видов медицинских препаратов
В Украине действует программа “Доступные лекарства” и благодаря ей более 50 лекарственных средств можно получить бесплатно или с незначительной доплатой. Об этом не все знают, а потому люди либо тратят большие деньги на то или иное лекарство, либо и вовсе отказывают себе в них за неимением средств. Речь о препаратах от депрессии, средствах, которые выписывают при расстройствах психики, при неврологических заболеваниях и синдромах. О возможности получить эти лекарства бесплатно, украинцам напоминают в Национальной службе здоровья Украины.
О каких лекарствах идет речь
Речь идет о многих лекарственных средствах, которые принимают при тех или иных заболеваниях. В частности, все виды недугов разделяют по следующим категориям:
- Посттравматическое стрессовое расстройство.
- Шизофрения.
- Аффективные расстройства.
- Депрессия.
- Невротические расстройства.
Эти проблемы лечатся рядом препаратов, которые украинцы могут получить бесплатно.
Как получить нужный препарат?
Чтобы получить лекарство, сначала нужно посетить необходимого специалиста и получить рецепт. Условия следующие:
- Если речь идет о проблемах с расстройствами психики, то обращаться нужно к психиатру. Если лечение эпилепсии, то к психиатру или неврологу.
- Неважно, обращаетесь ли вы к специалисту, работающему в государственной клинике, или частной. Такие полномочия имеет врач-психиатр любого медицинского учреждения.
- Во время военного положения получить лекарство можно и по бумажному рецепту и по электронному.
- Если пациент наблюдается у специалиста уже давно и у него есть утвержденный план лечения, то выписать рецепт врач может даже по телефону.
Следует заметить, что не все аптеки сотрудничают с программой “Доступные лекарства”. Где именно искать нужные аптеки, у которых есть в наличии необходимые препараты, узнайте по телефону 16-77.