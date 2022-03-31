Стало відомо, яка категорія пенсіонерів з 1 квітня отримуватиме підвищену пенсію

Попри війну, українцям продовжують справно виплачувати пенсії, субсидії та інші соціальні виплати. Уряд запевняє, так буде й надалі, незважаючи на воєнний стан. Щоправда не обійшлося й без змін. На 2022 рік Міністерство соціальної політики анонсували чимало доплат та надбавок до пенсій для різних категорій населення. Поки що більшість з них залишаються під питанням. Наприклад, на днях мала відбутися індексація виплат, якої тепер не буде. Але певна категорія громадян таки отримає свої доплати. Мова про працюючих пенсіонерів.





З 1-го квітня пенсію підвищать працюючим пенсіонерам

Вже в квітні, всі пенсіонери, які напрацювали 24 місяці понаднормово, мають право на доплату. Розмір надбавки розраховуватиметься індивідуально, і залежатиме від розміру зарплати, яку особа отримувала та отримує зараз. Перерахунок відбуватиметься автоматично, до Пенсійного фонду звертатися не потрібно і жодних документів надавати теж не треба.

Як українці отримують виплати під час війни?

Наразі, всі хто отримує пенсії та соціальні виплати на банківські картки, продовжують отримувати їх у звичайному порядку та за звичним графіком. Трохи важче тим особам, які до війни отримували виплати виключно на відділенні Укрпошти або з допомогою листоноші і зараз перебувають у регіонах, де тривають важкі бої. Українцям, які покинули “гарячі точки”, або зроблять це найближчим часом, радять звертатися у будь-яке відкрите відділення Укрпошти з всіма документами, та отримати виплати там. Або ж звернутися у відділення Ощадбанку з паспортом та ідентифікаційним кодом, і також отримати виплати. Крім цього, можна замовити переадресацію виплат, за новою адресою. Тоді листоноша, який працює у даному населеному пункті принесе пенсію, за вашим новим місцем проживання.

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