Українці безкоштовно можуть отримати понад 50 видів медичних препаратів

В Україні діє програма “Доступні ліки” і завдяки їй понад 50 лікарських засобів можна отримати безкоштовно або з незначною доплатою. Про це не всі знають, а відтак люди або витрачають великі гроші на ті чи інші ліки, або й зовсім відмовляють собі в них через брак коштів. Мова про препарати від депресії, засоби, які виписують при розладах психіки, при неврологічних захворюваннях та синдромах. Про можливість отримати ці ліки безкоштовно, українцям нагадують в Національній службі здоров’я України.





Про які ліки йде мова

Мова про багато лікарських засобів, які приймають при тих, чи інших захворюваннях. Зокрема, види недуг поділяють за наступними категоріями:

Посттравматичний стресовий розлад. Шизофренія. Афективні розлади. Депресія. Невротичні розлади.

Ці проблеми лікуються низкою препаратів, які українці можуть отримати безкоштовно.

Як отримати потрібний препарат?

Щоб отримати ліки, спочатку треба відвідати необхідного спеціаліста та отримати від нього рецепт. Умови наступні:

Якщо мова про проблеми з розладами психіки, то звертатися треба до психіатра. Якщо лікування епілепсії, то до психіатра або невролога. Немає значення, чи ви звертаєтеся до спеціаліста, який працює у державній клініці, чи приватній. Такі повноваження має лікар-психіатр будь-якого медичного закладу. Під час воєнного часу, отримати ліки можна і по паперовому рецепту і по електронному. Якщо пацієнт спостерігається у спеціаліста вже давно і в нього є затверджений план лікування, то виписати рецепт лікар може навіть по телефону.

Варто зауважити, що не всі аптеки співпрацюють з програмою “Доступні ліки”. Де саме шукати потрібні аптеки, у яких є в наявності необхідні препарати, дізнавайтеся за телефоном 16-77.

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