Стало відомо, як працюють нотаріуси під час війни та що можна оформити

У всіх регіонах України, де немає бойових дій, нотаріуси продовжують працювати та допомагають українцям в оформленні всіх необхідних документів. Але водночас є низка обмежень через закриті реєстри. Це необхідно для безпеки баз даних.





Екс-заступниця міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Оніщук розповіла, що частина нотаріусів змушена припинити діяльність на певний час. Причина у веденні бойових дій та у безпосередній небезпеці для здоров’я та життя.

Вона розповідає, що в умовах військового стану справи про спадщину може заводити будь-який нотаріус, незалежно від місця відкриття спадщини. Тобто можна звернутися за допомогою до будь-якої нотаріальної контори. Це дуже зручно, адже чимало українців змушені покинути свій дім та переїхати до більш безпечних регіонів України.

Водночас є обмеження щодо оформлення договорів. Наразі нотаріуси не оформляють документи про купівлю/продаж, іпотеку та дарування майна.

Це робиться через бажання захистити права володіння. Першого ж дня війни Мін’юст заблокував Державний реєстр нерухомості. До моменту відновлення повноцінної роботи реєстрів, які потрібні для здійснення перерахованих вище операцій, діє заборона на такі дії.

Також Оніщук розповіла, що зараз можна знайти нотаріуса у будь-якій точці України. І тому нотаріальна палата створила спеціальний реєстр нотаріусів, які продовжують діяльність під час війни. Повний список ви знайдете за посиланням.

Шукати фахівців можна за ключовими словами, це прізвище нотаріуса чи місто.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿