Хто і де може вручити повістки українцям, та яких видів вони бувають
Від початку березня в Україні триває загальна мобілізація. Протягом 90 днів, українцям приходитимуть повістки. Всього буде чотири хвилі мобілізації, протягом котрих призвати повинні всіх, хто немає звільнень від військової служби. Повістки бувають кількох видів, а вручати їх можуть у абсолютно різних місцях, та різні уповноважені особи. Як все відбувається, розповідаємо.
Які є види повісток та хто їх вручає?
Повістки наразі поділяються на чотири види:
- Для уточнення облікових даних.
- Для проходження медкомісії.
- Заклик на військову службу в ЗСУ.
- Заклик прибути у військову частину.
Вручати повістки можуть не лише за адресою проживання особи. Це може трапитися на робочому місці, на блок-пості, на дорозі, чи будь-де. Перед тим, як вручити повістку, особа, яка виконує дане доручення, має перевірити документи та переконатися, що повістка вручається особисто в руки тому громадянину, якому потрібно. Саме тому під час воєнного стану, всі українці мають носити з собою документи, які посвідчують особу. Вручити повістку може співробітник військкомату, представник місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади і навіть посадові особи районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Тим, хто проігнорує повістку та не з’явиться у зазначеному місці, загрожуватиме кримінальна відповідальність.
Кому приходять повістки протягом 1-4 хвиль?
- Перша хвиля — це колишні військовослужбовці, яким до 40 років і які мають відповідний досвід.
- Друга хвиля — військові, які проходили контрактну службу до 2014 року.
- Третя хвиля — це військовозобов’язані, офіцери запасу, або особи, у яких є військова кафедра.
- Четверта хвиля — це загальнонаціональна мобілізація всіх, хто немає фізичних обмежень, й так званого “білого квитка”.
Повістки можуть приходити як чоловікам, так і жінкам. Наразі на обліку у військкоматах перебуває понад 10 000 українок.