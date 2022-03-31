Хто і де може вручити повістки українцям, та яких видів вони бувають

Від початку березня в Україні триває загальна мобілізація. Протягом 90 днів, українцям приходитимуть повістки. Всього буде чотири хвилі мобілізації, протягом котрих призвати повинні всіх, хто немає звільнень від військової служби. Повістки бувають кількох видів, а вручати їх можуть у абсолютно різних місцях, та різні уповноважені особи. Як все відбувається, розповідаємо.





Які є види повісток та хто їх вручає?

Повістки наразі поділяються на чотири види:

Для уточнення облікових даних. Для проходження медкомісії. Заклик на військову службу в ЗСУ. Заклик прибути у військову частину.

Вручати повістки можуть не лише за адресою проживання особи. Це може трапитися на робочому місці, на блок-пості, на дорозі, чи будь-де. Перед тим, як вручити повістку, особа, яка виконує дане доручення, має перевірити документи та переконатися, що повістка вручається особисто в руки тому громадянину, якому потрібно. Саме тому під час воєнного стану, всі українці мають носити з собою документи, які посвідчують особу. Вручити повістку може співробітник військкомату, представник місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади і навіть посадові особи районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Тим, хто проігнорує повістку та не з’явиться у зазначеному місці, загрожуватиме кримінальна відповідальність.

Кому приходять повістки протягом 1-4 хвиль?

Перша хвиля — це колишні військовослужбовці, яким до 40 років і які мають відповідний досвід. Друга хвиля — військові, які проходили контрактну службу до 2014 року. Третя хвиля — це військовозобов’язані, офіцери запасу, або особи, у яких є військова кафедра. Четверта хвиля — це загальнонаціональна мобілізація всіх, хто немає фізичних обмежень, й так званого “ білого квитка” .

Повістки можуть приходити як чоловікам, так і жінкам. Наразі на обліку у військкоматах перебуває понад 10 000 українок.

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