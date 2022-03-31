Названі заборонені дії при увімкненому VPN

Керівник тестової лабораторії GSMinfo Юрій Шарлай розповів, які дії не варто робити при включеному на пристрої VPN-сервісі.





Шарлай назвав заборонені дії за включеного VPN і порадив не відкривати онлайн-банк та електронну пошту. На його думку, не слід заходити до «критичних облікових записів», до яких прив’язані інші сторінки та облікові записи.

“Це буде компрометація інформації, а це небезпечно. Якщо ми використовуємо VPN для того, щоб отримати доступ до якогось заблокованого ресурсу, це лайтовий варіант», — закликав експерт.

Експерт додав, що у питаннях використання VPN багато залежить від довіри людини до сервісу. Він «прикриває» своїх користувачів від операторів зв’язку, дозволяючи відвідувати заблоковані ресурси.

“При цьому ми повинні довіряти самому сервісу, тому що ми через нього працюємо, відповідно передаємо інформацію”, – сказав він.

Раніше українцям розкрили небезпеку безкоштовних VPN-сервісів.

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