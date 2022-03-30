Ощад, Приват или Mono: где во время войны можно повысить кредитный лимит?

Кредитный лимит на картах украинцев – это очень удобная опция. Особенно она актуальна в условиях войны, когда наличие средств для граждан стало жизненно важным. Но большинство банков не позволяет украинцам увеличивать лимиты на своих кредитках. Сегодня мы расскажем, в каких финучреждениях действуют самые строгие ограничения, а где все еще готовы предоставлять произвольные суммы в рассрочку?





Не больше, чем до войны

Несмотря на призыв финансового комитета Верховной Рады не ограничивать кредитные лимиты граждан, и даже увеличивать их по необходимости, банки не спешат раздавать деньги направо и налево. Большая часть финучреждений зафиксировала максимальные суммы займа для своих клиентов на довоенном уровне.

В частности, в государственном Ощадбанке сообщили, что не будут рассматривать никакие просьбы относительно повышения лимитов на кредитных картах. Такой же позиции придерживается и ПриватБанк, ограничивший кредитные возможности своих клиентов теми суммами, к которым они имели доступ еще до войны.

В банке ПУМБ правила оказались еще более строгими. Финучреждение установило для всех клиентов один и тот же кредитный лимит на уровне 5 тыс. грн, а опция его повышения вообще не рассматривается.

Monobank готов пойти на уступки

Единственным банком, который согласен повышать кредитные лимиты, является Monobank. Здесь готовы рассмотреть просьбу клиента об увеличении суммы ссуды. Однако принимая решение банк тщательно изучит кредитную историю, доходы и уровень активности клиента, и только тогда, возможно, пойдет ему навстречу.

Клиентам Моно следует помнить, что при создании запроса на увеличение лимита лучше не просить слишком большую сумму, которая в 2-3 раза превышает предыдущую. Иначе банк вероятнее всего откажет в просьбе, а количество заявок на повышение суммы займа в Monobank ограничено. По актуальным правилам попросить об изменении лимита можно только два раза в месяц.

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