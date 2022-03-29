Сколько стоит горючее в Польше: в сети появились актуальные цены

Более двух миллионов украинцев выехали в соседнюю Польшу, убегая от войны. Многие из них уехали на собственных автомобилях. Но если общественный транспорт в большинстве городов сделали бесплатным для беженцев, то собственное авто приходится заправлять за полную стоимость горючего. В Польше оно, между прочим, дороже, чем в Украине. Так какие суммы нужно отложить на заправку, если вы решили ехать за границу своим транспортом? Рассказываем.





Средние цены на бензин, дизель и газ в Польше

Как и везде, дешевле всего обойдется сжиженный нефтяной газ, в Польше его средняя стоимость 25 грн. Дороже обходится бензин А-95, и самый дорогой дизель. Но давайте обо всем по порядку.

Бензин А-95

Цена за литр колеблется от 43 до 46 грн., или 6-7 злотых. Самую дешевую цену предлагает сеть АЗС ВР, а самую дорогую на AVIA и Shell. Все остальные заправки предлагают плюс-минус схожие расценки, где-то по середине между самым дешевым и дорогим тарифом.

Дизель

Похожая ситуация и с дизелем. Самая дешевая цена на заправке ВР – почти 7 злотых, или 47,80 грн. Дороже всего стоит дизель на заправке Shell — 52,41 грн. На других АЗС и AVIA, в том числе, цена колеблется в пределах — 50 грн за литр.

Автогаз

Есть информация о наличии автогаза только на заправках Circle K. Цена стабильная — 3,59 злотых, или 24,66 грн.

Бензин А-98

Этот бензин доступен также только на АЗС Circle K. Цена его между прочим существенно выросла по сравнению с несколькими месяцами ранее. Сейчас литр стоит 52 гривны, а раньше стоил около 48 грн.

В Украине цены на топливо подешевели

В Украине ситуация более или менее стабильна, сейчас цены на бензин А-95 колеблются в пределах 33-35 грн, а на дизель примерно 37 грн. Что касается наличия горючего на заправках, то ситуация тоже относительно стабильна.

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