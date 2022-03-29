Скільки коштує пальне в Польщі: в мережі з’явилися актуальні ціни

Понад два мільйони українців виїхали у сусідню Польщу тікаючи від війни. Багато з них поїхали власними автомобілями. Та якщо громадський транспорт в більшості міст зробили безкоштовним для біженців, то от власне авто доводиться заправляти за повну вартість пального. В Польщі воно між іншим дорожче ніж в Україні. То які суми треба відкласти на заправку, якщо ви вирішили їхати закордон власним транспортом?





Середні ціни на бензин, дизель та газ у Польщі

Як і всюди, найдешевше обійдеться зріджений нафтовий газ, в Польщі його середня вартість 25 грн. Дорожче обходиться бензин А-95, і найдорожче дизель. Та давайте про все по-порядку.

Бензин А-95

Ціна за літр коливається від 43 до 46 грн, або 6-7 злотих. Найдешевшу ціну пропонує мережа АЗС ВР, а найдорожче на AVIA та Shell. Всі інші заправки пропонують плюс-мінус схожі розцінки, десь по середині між найдешевшим та найдорожчим тарифом.

Дизель

Схожа ситуація й з дизелем. Найдешевша ціна на заправці ВР — майже 7 злотих, або 47,80 грн. Найдорожче коштує дизель на заправці Shell — 52,41 грн. На інших АЗС і на AVIA в тому числі ціна коливається в межах — 50 грн за літр.

Автогаз

Наразі є інформація про наявність автогазу лише на заправках Circle K. Ціна стабільна — 3,59 злотих, або 24,66 грн.

Бензин А-98

Цей бензин наразі доступний теж лише на АЗС Circle K. Ціна його між іншим суттєво зросла, порівняно з кількома місяцями раніше. Зараз, літр коштує 52 гривні, а раніше коштував близько 48 грн.

В Україні ціни на пальне подешевшали

В Україні ситуація більш менш стабільна, зараз ціни на бензин А-95 коливається в межах 33-35 грн, а на дизель приблизно 37 грн. Щодо наявності пального на заправках, то ситуація теж відносно стабільна.

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