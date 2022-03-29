Українці онлайн можуть перевірити актуальний радіаційний фон у своєму регіоні

Відколи Росія напала на Україну доводиться боятися не лише ракет, чи танків, а й радіації. Окупанти вже встигли побувати біля Запорізької атомної електростанції, та в Чорнобилі. Ці дії загарбників не на жарт налякали не лише українців, а й Європу. З того моменту, місцева влада щодня інформує населення щодо актуального радіаційного фону в тому, чи іншому регіоні. Та відтепер, українцям не треба чекати на сповіщення від мерії. Всі охочі можуть відкрити онлайн-мапу, знайти свій регіон, і подивитися чи в нормі радіаційний фон станом на дану хвилину. Дані оновлюються щодня, та на 100% відповідають дійсності.





Проект втілили в життя Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів разом із SaveDnipro на Saveecobot

Кожного дня, фахівці збирають дані автоматично, або вручну. Мова про абсолютно всі регіони, і ті, де ведуться важкі бої. Є інформація й по тимчасово окупованих територіях і навіть в Криму. Сьогодні є понад 500 точок заміру по всій Україні. Серед них:

МОЗ — 263 точки. Укргідрометцентр — 175 точок. Департамент екології та природних ресурсів Київської обладміністрації — 13 точок. ДСНС — 1 точка. ЕcoCity — 51 точка. URADMonitor — 3 точки. ДПЕК — 6 точок. Криворізький залізорудний комбінат — 1 точка. ЕКОТЕСТ — 1 точка.

В Криму є датчики Укргідрометцентру. Також, на карті є кілька прикордонних білоруських регіонів, де також відображається схожа інформація, яку збирає гідрометцентр Білорусі. Розробники карти закликають всі підприємства, які теж мають можливість збирати дані про актуальний радіаційний фон, долучатися до ініціативи, та розміщувати свої показники.

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