Эксперт предупредил, что существующие санкции не смогут остановить войну в Украине

С первых дней войны, которую на территории Украины начала армия РФ, страны Запада пустили в ход практически все доступные средства, чтобы изолировать экономику государства-агрессора. В течение последнего месяца Россию медленно затягивало в водоворот санкций, но этого оказалось недостаточно. Так что сейчас украинцев беспокоит только один вопрос: могут ли экономические рычаги заставить Россию остановиться и отвести войска?





Своим мнением по данному вопросу поделился ведущий аналитик компании TeleTrade Сергей Родлер. Эксперт отметил, что таких санкций, которые были применены к России, мир еще не видел. Ведь США, ЕС и Британия не только заморозили находившиеся в их банках активы россиян, но и запретили для своих граждан проведение каких-либо операций с центральным банком РФ.

Кроме того, большинство российских банков было решено удалить из системы SWIFT, являющейся основным каналом обмена финансовыми сообщениями между банками по всему миру. Таким образом, оккупантов фактически лишили возможности торговать с другими странами. А поскольку Россия не может самостоятельно обеспечить даже половину собственных гуманитарных потребностей, то в стране уже наблюдается дефицит некоторых товаров.

Однако, по мнению эксперта, всех этих мер мало, чтобы остановить агрессию российских террористов. Давить нужно на слабое место врага, а именно на энергоресурсы.

Следует отметить, что и в этом направлении ведущие государства мира уже сделали немало. К примеру, Германия приостановила разрешение на работу газопровода «Северный поток-2», с которого россияне планировали получать прибыль в 1 млрд долл. ежегодно. Британия пообещала полностью отказаться от нефти и газа РФ до конца 2022 года. Примеру англичан последовал и президент США Джо Байден, объявивший об отказе от всех энергоресурсов страны-агрессора задолго до 2030-го года.

Однако, по мнению Сергея Родлера, экономический ущерб, который еще долго эхом будет отдаваться в России, на данном этапе не способен привести к резкому прекращению агрессии. Все примененные санкции обладают долгосрочным действием и медленно делают свое дело. Однако спасать Украину от жестокой российской армии нужно уже и сейчас!

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