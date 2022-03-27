В Украине ввели новые цены на топливо: на сколько подорожает бензин и дизель

Министерство экономики Украины на днях обновило показатели средней стоимости топлива. Теперь цена бензина составляет 28,98 грн, а дизеля – 32,43 грн за литр. По сравнению с прошлой неделей горючее подорожало менее чем на 1%.





Стоимость бензина и дизтоплива с даты последнего официального обновления цен 18 марта выросла на 11 коп. и 38 коп. соответственно. Неделю назад за самые популярные виды горючего просили в среднем 28,87 грн/л и 32,05 грн/л.

«Опираясь на результаты расчетов компании «Нафтогаз», была определена средняя цена 1 литра автобензинов Gasoline 10 ppm на уровне 28,98 грн за литр, а также дизтоплива ULSD 10 ppm – 32,43 грн за литр», – отметили в Министерстве экономики.

При этом максимальная цена топлива на автозаправочных станциях не выросла. Дело в том, что Кабинет министров Украины недавно снизил предельную наценку на бензины с 5 грн до 4,55 грн за литр, и на ДТ – с 7 грн до 5 грн за литр. Поэтому на заправках за бензин сейчас могут просить максимум 33,53 грн/л, а за дизель – не более 37,43 грн/л.

Отметим, что еще совсем недавно услуги АЗС в Украине стоили гораздо дороже. По состоянию на 14 марта, официальная средняя стоимость бензина была 38,97 грн/л, а дизтоплива 39,90 грн/л. Максимальная же цена составляла 43,97 грн/л для бензина и 46 грн/л для дизеля.

Однако благодаря нововведениям Кабмина стоимость топлива удалось снизить. Чиновники прежде всего изменили ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для бензина и дизеля с 20% до 7%. Также был существенно снижен акцизный налог на горючее.

Такие решительные шаги были крайне необходимы, ведь, когда растет цена топлива, вместе с ним обычно увеличивается стоимость целого ряда популярных потребительских товаров. А сейчас, в военное время, удорожание продуктов и товаров первой необходимости было бы крайне несвоевременным.

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