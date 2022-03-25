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ПриватБанк и Ощад рассказали о городах, где клиенты столкнутся с проблемами в работе

В Украине стабильно работает две трети банковских филиалов.

26.03.2022
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Из-за войны прекратили свою работу около трети банковских отделений на территории Украины. Большинство из них находятся в областях, где сейчас ведутся активные боевые действия, а именно в Киеве, Харькове, Херсоне и Чернигове. Об этом на заседании «Финклуба» сообщил заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук.


При этом чиновник отметил, что некоторые банки пытаются обеспечить обслуживание клиентов даже в самых опастных регионах страны .

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«Сейчас в стране работает ориентировочно 67% банковских отделений. В центральных областях Украины, а также на западе все филиалы работают без осложнений. На Киевщине, в южных и восточных областях ситуация более напряженная», – рассказал Николайчук.

В частности, одно из крупнейших государственных финучреждений страны Ощадбанк на сегодняшний день поддерживает работу более 1 тыс своих филиалов, а также 70% банкоматов.

Слаженно работают и отделения ПриватБанка. В настоящее время государственный банк закрыл только те филиалы, в которых сотрудникам может угрожать опасность. В частности, закрыто большинство отделений Привата в Херсоне, Чернигове и Харькове.

ТАСкомбанк обеспечивает функционирование 54 своих отделений по всей Украине, и даже планирует на днях открыть новый центр обслуживания в г. Каменец-Подольский на Хмельнитчине. Тем временем в Альфа-Банке сейчас открыто около 120 филиалов.

«Не так давно мы открыли еще одно отделение в Харькове. Однако из-за обстрелов оно некоторое время не работало. Также несколько наших филиалов работают в Чернигове. А вот Мелитопольские отделения пришлось временно закрыть из-за нестабильной ситуации в городе», – сообщила Алла Комиссаренко, член правления Альфа-Банка.

Банк Глобус также пытается поддерживать стабильный режим работы. В настоящее время в Украине работает более 70% филиалов финучреждения. Правда, большинство столичных отделений банка пришлось временно закрыть. Они снова заработают, как только ситуация в городе станет более стабильной.

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26.03.2022
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