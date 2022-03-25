Новая почта поделилась печальными новостями: сотрудников отправляют домой

Новая почта из-за войны оказалась в сложном финансовом положении. Прибыли компании упали настолько, что в безоплатный отпуск пришлось отправить целый отдел разработчиков. Ведь средств у оператора хватает только на то, чтобы покрывать критические издержки.





Оборот грузов в Новой почте резко снизился еще в первые дни войны, поскольку свою работу прекратило большое количество интернет-магазинов, с которыми она сотрудничала. Так что оператору пришлось пересмотреть свои расходы, чтобы денег хватило, по крайней мере, на аренду складов и зарплаты постоянным работникам.

Известно, что 22 марта 250 сотрудников IT-отдела получили письма, в которых руководство попросило их взять отпуск за свой счет. Причем отпуск этот оформили задним числом с 1 по 15 марта.

«На отдых» добровольно принудительно отправили даже тех работников, которые в течение указанных двух недель выходили на работу. Таким сотрудникам пообещали в ближайшее время выплатить денежные средства за отработанные дни.

Как отметил один из работников IT-департамента, пожелавший остаться неизвестным, некоторым разработчикам даже не указали дату окончания неоплачиваемого отпуска. Из этого можно заключить, что часть айтишников уже никогда не вернется на работу из-за невозможности компании платить им зарплату.

Кроме того, всех работников отдела разработки попросили написать заявления на отпуск, на этот раз оплачиваемый, на 16-8 и 21-23 марта. Похоже, что у крупнейшего почтового оператора Украины очень серьезный дефицит бюджета.

Работникам компании такое положение дел, конечно, не нравится, ведь на них по сути решили сэкономить. Разработчики из Новой почты отмечают принудительный характер просьбы компании, будто в отпуск их «выгоняют». Тем временем в пресс-службе оператора утверждают, что все манипуляции с отпусками происходят с полного согласия сторон.

Напомним, что популярный маркетплейс Rozetka из-за финансовых проблем распустил свой IT-отдел. У компании в данный момент просто нет возможности оплачивать работу програмистов.

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