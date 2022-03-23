Приват, Ощад и другие банки ввели новые правила снятия наличных денег
Нацбанк снова ослабил валютные ограничения.
Национальный банк Украины увеличил сумму наличных, которую гражданам разрешается снимать со своих валютных счетов. Теперь украинцы могут получить в банкомате доллары и евро на сумму, эквивалентную 100 тыс. грн в день. Ранее НБУ разрешал снимать в иностранной валюте не больше 30 тыс. грн.
Новость о смягчении валютной политики Национальный банк опубликовал на своем официальном сайте. В регуляторе также отметили, что новый лимит в размере 100 тыс. грн будет действовать и для украинцев, которые будут снимать деньги за границей. Но если доллары или евро украинец снимает не с валютного счета, а с гривневого – для него будет действовать ограничение в 100 тыс. грн в месяц. Такое условие в НБУ обосновали предотвращением выведения капитала из страны.
Также в Нацбанке напомнили, что лимит на снятие наличных с гривневых счетов по-прежнему составляет 100 тыс. грн в сутки. Правда, большинство финансовых учреждений не позволяет своим клиентам снять такую сумму за одну операцию. Например, в государственном ПриватБанке получить 100 тыс грн за раз можно только обратившись в кассу, а вот банкомат выдаст не более 20 тыс грн. Чтобы снять очередные 20 тыс. грн, нужно будет ждать 3 часа.
Несмотря на то, что наличные деньги в Украине можно снять без проблем, Нацбанк все же советует гражданам чаще пользоваться картами. Во-первых, на безналичные расчеты нет никаких ограничений. Как в Украине, так и за рубежом, пользователь может тратить любые суммы на оплату товаров и услуг.
Еще одним преимуществом карточных расчетов является то, что они значительно упрощают инкассацию. В условиях войны эта процедура стала достаточно сложной и опасной. Но безналичные расчеты позволяют свести потребность в инкассации наличных денег к минимуму, благодаря чему банки могут лишний раз не подвергать своих сотрудников опасности.