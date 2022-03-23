Приват, Ощад и другие банки ввели новые правила снятия наличных денег

Национальный банк Украины увеличил сумму наличных, которую гражданам разрешается снимать со своих валютных счетов. Теперь украинцы могут получить в банкомате доллары и евро на сумму, эквивалентную 100 тыс. грн в день. Ранее НБУ разрешал снимать в иностранной валюте не больше 30 тыс. грн.





Новость о смягчении валютной политики Национальный банк опубликовал на своем официальном сайте. В регуляторе также отметили, что новый лимит в размере 100 тыс. грн будет действовать и для украинцев, которые будут снимать деньги за границей. Но если доллары или евро украинец снимает не с валютного счета, а с гривневого – для него будет действовать ограничение в 100 тыс. грн в месяц. Такое условие в НБУ обосновали предотвращением выведения капитала из страны.

Также в Нацбанке напомнили, что лимит на снятие наличных с гривневых счетов по-прежнему составляет 100 тыс. грн в сутки. Правда, большинство финансовых учреждений не позволяет своим клиентам снять такую сумму за одну операцию. Например, в государственном ПриватБанке получить 100 тыс грн за раз можно только обратившись в кассу, а вот банкомат выдаст не более 20 тыс грн. Чтобы снять очередные 20 тыс. грн, нужно будет ждать 3 часа.

Несмотря на то, что наличные деньги в Украине можно снять без проблем, Нацбанк все же советует гражданам чаще пользоваться картами. Во-первых, на безналичные расчеты нет никаких ограничений. Как в Украине, так и за рубежом, пользователь может тратить любые суммы на оплату товаров и услуг.

Еще одним преимуществом карточных расчетов является то, что они значительно упрощают инкассацию. В условиях войны эта процедура стала достаточно сложной и опасной. Но безналичные расчеты позволяют свести потребность в инкассации наличных денег к минимуму, благодаря чему банки могут лишний раз не подвергать своих сотрудников опасности.

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