Весеннее равноденствие: как провести этот день, чтобы кардинально изменить жизнь к лучшему

20 марта – день весеннего равноденствия. Это означает, что Земля буквально на короткий период времени будет находиться перпендикулярно к Солнцу и освещаться солнечными лучами везде одинаково. В Украине этот момент наступит в 17.37. С давних времен считалось, что этот день имеет большую магическую силу, и тем кто не поленится провести его, как должно, будет улыбается удача, как минимум в течение всего текущего года. Что нужно делать, а чего наоборот нельзя?





Во время весеннего равноденствия надо избавляться от всего, что тяготит

Есть несколько простых рекомендаций, следуя которым вы сможете перейти на светлую полосу в жизни.

Избавьтесь от хлама. Это касается и старья в доме, и ненужных мыслей в голове. Также, именно в этот день можно наконец-то оборвать общение с людьми, которые высасывают из вас энергию. Таких еще называют токсичными. Гоним от себя абсолютно все плохое. Составляем четкие планы на будущее. Составьте список дел, мечтаний и целей. Тщательно опишите пути их реализации. Обязательно загадайте одно заветное желание. Оно точно сбудется. Но желание должно быть хорошее, и такое, которое не приносит вреда другим людям. Обновляемся. Старайтесь избавиться от любого негатива, присутствующего в вашей жизни. Если вы в ссоре с близким вам человеком, выйдите первыми на контакт. Пока на душе у вас будет тяжело, ничего хорошего не удается. Не бойтесь начать давно запланированное дело. Это отличный день для того, чтобы наконец начать заниматься спортом, начать писать свою первую книгу (для тех, кто давно об этом мечтает), записаться на интересный учебный курс и начать осваивать новую профессию и многое другое.

Весеннее равноденствие – это день, когда ретроградные планеты никак не могут негативно повлиять на нашу жизнь. Поэтому нужно действовать!

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