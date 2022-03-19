Весняне рівнодення: як провести цей день, щоб кардинально змінити життя на краще

20 березня день весняного рівнодення. Це означає, що Земля буквально на короткий період часу знаходитиметься перпендикулярно до Сонця і освітлюватиметься сонячним промінням всюди однаково. В Україні цей момент настане о 17:37. З давніх-давен вважалося, що цей день має велику магічну силу, і тим хто не полінується провести його, як належно, посміхатиметься удача, як мінімум протягом всього поточного року. То що треба робити, а чого навпаки не можна?





Під час весняного рівнодення треба позбуватися від всього, що обтяжує

Є кілька простих рекомендацій, дотримавшись котрих ви зможете перейти на світлу смугу у житті.

Позбудьтеся від непотребу. Це стосується й мотлоху в домі, і непотрібних думок в голові. Також, саме в цей день можна нарешті обірвати спілкування з людьми, які висмоктують з вас енергію. Таких ще називають токсичними. Женемо від себе абсолютно все погане. Складаємо чіткі плани на майбутнє. Складіть список справ, мрій та цілей. Ретельно опишіть шляхи їх реалізації. Обов’язково загадайте одне найзаповітніше бажання. Воно точно збудеться. Але бажання має бути хороше, і таке, яке не несе шкоди іншим людям. Оновлюємось. Намагайтесь позбутися від будь-якого негативу, який зараз присутній у вашому житті. Якщо ви в сварці з близькою для вас людиною, вийдіть першими на контакт. Поки на душі у вас буде тяжко, нічого хорошого не вдаватиметься. Не бійтесь почати давно заплановану справу. Це відмінний день для того, аби нарешті почати займатися спортом, почати писати свою першу книгу (для тих хто давно про це мріє), записатися на цікавий навчальний курс, та почати освоювати нову професію і багато іншого.

Весняне рівнодення — це день, коли ретроградні планети ніяк не можуть негативно вплинути на наше життя. Тому треба діяти!

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