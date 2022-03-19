Стало відомо, як нараховуватимуться пенсії під час війни

Під час війни люди стикнулися з багатьма питаннями, на котрі зараз влада намагається дати відповідь. Зокрема, переселенці хвилювалися, як вони мають отримати пенсію, якщо переїхали в іншу область. Тепер люди, які переїхали в інші регіони, звертаються в контакт центри Пенсійного фонду із запитанням, як можна оформити пенсію тим, хто якраз виходить на заслужений відпочинок. Так от, алгоритм дій практично не змінився.





Як оформити пенсію під час війни?

Для того, щоб оформити пенсію, потрібно прийти у будь-який сервісний центр Пенсійного фонду, незалежно, в якому куточку країни ви знаходитесь і де прописані. З собою треба мати повний пакет документів:

Паспорт та ідентифікаційний код. Трудову книжку, диплом та військовий квиток. Довідку про заробітну плату за 60 місяців підряд по 30 червня 2000 року (необов’язково). Реквізити банківського рахунку, якщо ви хочете у подальшому отримувати пенсію не у відділенні Укрпошти, чи від листоноші, а на банківську картку.

Працівники сервісного центру у порядку черги приймуть документи та оброблять їх.

Зараз для українців діє послуга переадресації

Так як через війну тисячі українських пенсіонерів змушені були покинути домівку, з’явилася нова послуга “Переадресація виплат”. Мова про пенсії, субсидії, та соціальну допомогу для тих категорій населення, які отримують кошти в поштовому відділенні, чи адресно вдома. Для того, щоб отримати виплату у іншій області, потрібно подати онлайн заявку де вказати всі необхідні дані. До заявки треба прикріпити наступну інформацію: ПІП, вид виплати (на кожну виплату оформлюється окрема заявка), паспортні дані та номер поштового відділення, на котрому ви раніше отримували кошти. Якщо ви хочете, отримувати виплати адресною доставкою, то вкажіть ще й новий адрес.

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