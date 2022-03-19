Стало известно, как будут начисляться пенсии во время войны

Во время войны люди столкнулись со многими вопросами, на которые сейчас власти пытаются дать ответ. В частности, переселенцы переживали, как они должны получить пенсию, если переехали в другую область. Теперь люди, переехавшие в другие регионы, обращаются в контакт центры Пенсионного фонда с вопросом, как можно оформить пенсию тем, кто выходит на заслуженный отдых. Так вот алгоритм действий практически не изменился.





Как оформить пенсию во время войны?

Чтобы оформить пенсию, нужно прийти в любой сервисный центр Пенсионного фонда, независимо, в каком уголке страны вы находитесь и где прописаны. С собой нужно иметь полный пакет документов:

Паспорт и идентификационный код. Трудовая книга, диплом и военный билет. Справку о заработной плате за 60 месяцев подряд до 30 июня 2000 года (необязательно). Реквизиты банковского счета, если вы хотите в дальнейшем получать пенсию не в отделении Укрпочты или от почтальона, а на банковскую карту.

Сотрудники сервисного центра в порядке очереди примут документы и обработают их.

Сейчас для украинцев действует услуга переадресации

Так как из-за войны тысячи украинских пенсионеров вынуждены были покинуть дом, появилась новая услуга “Переадресация выплат”. Речь о пенсиях, субсидиях и социальной помощи для тех категорий населения, которые получают средства в почтовом отделении, или адресно дома. Для того чтобы получить выплату в другой области, нужно подать онлайн заявку где указать все необходимые данные. К заявке следует прикрепить следующую информацию: ПИП, вид выплаты (на каждую выплату оформляется отдельная заявка), паспортные данные и номер почтового отделения, на котором вы раньше получали средства. Если вы хотите получать выплаты адресной доставкой, то укажите еще и новый адрес.

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