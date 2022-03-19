Українців можуть змусити безкоштовно поселяти в себе переселенців

Війна змусила тисячі українців залишити свій дім та переїхати у більш безпечні західні регіони країни. У зв’язку з цим місцеві органи влади зіштовхнулися із проблемою тимчасового розселення громадян, евакуйованих із зони воєнних дій. Та як виявилося, для такої ситуацій в українському законодавстві передбачена одна дуже цікава опція. Згідно з нею біженців можуть абсолютно безкоштовно підселяти до місцевих жителів. Що таке військово-квартирна повинність та як її можуть реалізувати на практиці?





Положення про військово-квартирну повинність міститься у законі «Про правовий режим військового часу». Однак це закон є дуже неоднозначним, тож якщо владні органи вирішать втілити його в життя, стикнуться з цілою низкою правових ускладнень. Детальніше про процедуру примусового підселення біженців розповів Сергій Дахновський, юрист компанії JN Legal.

Спеціаліст перш за все зазначив, що закон правило про військово-квартирну повинність у наш час видається дещо «архаїчним». Ба більше, воно протирічить Конвенції про права та свободи людини. Саме через це восени 2020 року цей пункт вже намагалися оскаржити в Раді.

Тоді зі спроби Міноборони відмінити застарілий закон нічого не вийшло. Тепер же, коли проблема розселення евакуйованих громадян «встала ребром», нардеп Олексій Кучеренко запропонував цікаву альтернативу підселенню. Він припустив, що можна було б ввести обмеження на орендну платню за житло в західних регіонах, впираючись все на той же закон про квартирну повинність.

Такий варіант видається набагато прийнятнішим. Та проблема в тому, що житла в оренду у безпечних областях України майже не лишилося. Тож можливо владі все ж доведеться застосувати закон про квартирну повинність у його оригінальному варіанті.

Щоправда і цю опцію не можна назвати ідеальною. Адже право на безкоштовне поселення за законом матимуть лише мешканці областей, у яких місцева влада офіційно оголосила евакуацію. Якщо ж люди виїхали самовільно, проблему пошуку житла їм доведеться вирішувати іншим способом.

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