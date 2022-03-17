Украинцам настоятельно рекомендуют отказываться от ряда популярных медицинских препаратов
Современная медицина несколько отличается от той, которая была еще во времена Советского Союза. Но большинство людей привыкли лечиться, так как их научили еще в детстве мамы и бабушки. Следовательно, в домашних аптечках есть много хлама. Современные доказательные медики уверяют, что эти препараты ничего не лечат, они наоборот могут повредить. Так о чем пора забывать? Рассказываем.
Горчичники
Кому в детстве не ставили горчичники на грудь? Разве что только единицам. А оказывается дети зря мучаются и терпят эту жгучую боль. Научные исследования не доказали лечебные свойства от так называемого прогрева горчичниками, а вот сжечь кожу можно.
Оксолиновая мазь
Ею многие обрабатывают нос в качестве противовирусного средства. Но медики не рекомендуют это делать. Вообще большинство противовирусных это пустышки. А именно эта мазь вредно влияет на слизистую носа. Она не позволяет ей блокировать пыль, микробы и бактерии. И может спровоцировать аллергию.
Перекись водорода
Медики уверяют, перекись не способствует заживлению ран. Он выступает только чистящим средством, а с таким успехом можно воспользоваться обычной чистой водой.
Мазь Вишневского
Ею в военное время лечили раны и ожоги. Но тогда просто не было более безопасных аналогов. Сейчас от мази настоятельно рекомендуют избавиться. Она нагревает ткани и провоцирует развитие микробов и бактерий.
Мазь “Звездочка”
А это и вовсе маст хев многих, когда заложен нос, или болит голова. Но научно не доказано, что Звездочка лечит насморк или мигрень. Хотя если у вас нет на нее аллергии и препарат вам помогает, то можете и не выбрасывать.
Все эти медикаменты, современные врачи называют отголосками “совка”. Есть немало безопасных и эффективных аналогов, которые вам может порекомендовать любой доказательный медик.