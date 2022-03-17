Українцям наполегливо рекомендують відмовлятися від ряду популярних медичних препаратів

Сучасна медицина дещо відрізняється від тієї, яка була ще в часи Радянського Союзу. Та більшість людей звикли лікуватися, так як їх навчили ще в дитинстві мами й бабусі. Відтак, в людських аптечках є багато непотребу. Сучасні доказові медики запевняють, ці препарати нічого не лікують, вони навпаки можуть зашкодити. То про що пора забувати? Розповідаємо.





Гірчичники

Кому в дитинстві не ставили гірчичники на груди? Та напевно лише одиницям. А виявляється діти даремно мучаться і терплять цю пекучу біль. Наукові дослідження не довели лікувальні властивості від так званого прогрівання гірчичниками, А от спалити шкіру можна.

Оксолінова мазь

Нею багато хто обробляє ніс в якості противірусного засобу. Та медики не рекомендують цього робити. Взагалі більшість противірусних це пустишки. А саме ця мазь шкідливо впливає на слизову носа. Вона не дозволяє їй блокувати пил, мікроби та бактерії. І може спровокувати алергію.

Перекис водню

Медики запевняють, перекис не сприяє загоєнню ран. Він виступає лише очищувальним засобом, а з таким успіхом можна скористуватися звичайною чистою водою.

Мазь Вишневського

Нею в воєнні часи лікували рани та опіки. Але тоді просто не було більш безпечних аналогів. Зараз від мазі наполегливо рекомендують позбутися. Вона нагріває тканини, тож провокує розвиток мікробів і бактерій.

Мазь “Зірочка”

А це й зовсім маст хев багатьох коли закладений ніс, або болить голова. Та науково не доведено, що Зірочка лікує нежить чи мігрень. Хоча якщо у вас немає на неї алергії, і препарат вам допомагає, то можете й не викидати.

Всі ці медикаменти, сучасні лікарі називають відгуками “совка”. Наразі є чимало безпечних та ефективних аналогів, які вам може порекомендувати будь-який доказовий медик.

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