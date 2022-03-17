Как купить доллары в Приват24, или приложении Монобанк и где более выгодный курс

С тех пор как в Украине военное положение, большинство операций с валютой ограничены. Украинцы могут только продать доллары, а вот купить в кассах банка нет. Продается иностранная валюта разве что у так называемых валютчиков, но они торгуют по завышенному курсу минимум 33-34 гривны за 1 доллар. Люди, желающие запастись несколькими сотнями долларов на будущее, вынуждены существенно переплачивать. Но выход есть. Купить доллары и евро можно и в мобильных приложениях банков, в том числе приложениях Приват24, Монобанк или Сбербанк. Как происходит процедура и где более выгодный курс?





Для подобных операций нужно иметь валютную карту

Чтобы онлайн купить доллары или евро, нужно иметь валютную карту. Ее оформить не сложно, можно это сделать онлайн и займет это каких-нибудь несколько минут. Далее заходите в соответствующее меню и совершаете покупку. Курсы следующие:

Приватбанк: покупка за 29,255 грн, а продажа за 29,586 грн. Евро: 32,24 и 32,787 соответственно. Монобанк: доллар – 29,55/30,25, евро – 32,25/33,25. Сбербанк: доллар – 29,25/31,25, евро – 33,17/35,17.

Обратим внимание, что платежные системы могут обновляться немного долго. Ну и имейте в виду, что пока в Украине идет война снимать средства даже с валютных карт в валюте нельзя. Поэтому покупать доллары или евро онлайн стоит только в случае сохранения их в долгосрочной перспективе. То есть, если есть “лишние” гривны и вы хотели бы хранить их в валюте. Снимать деньги с валютных счетов можно в гривнах и не более 30 000 гривен в сутки.

Что будет с долларом после войны?

Ну и вс,е кто купит сейчас доллары или евро точно ничего не потеряют. После войны доллар точно не опустится до отметки ниже 30 грн. В идеале, он не пересечет отметку в 40 грн, а евро не прыгнет выше 45. Но при худших вариантах цены могут быть выше.

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