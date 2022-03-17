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Як купити долари в Приват24, чи додатку Монобанк і де вигідніший курс

18.03.2022
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Відколи в Україні воєнний стан, більшість операцій з валютою обмежені. Українці можуть лише продати долари, а от купити в касах банку ні. Продається іноземна валюта хіба що у так званих валютчиків, але вони торгують за завищеним курсом, мінімум 33-34 гривні за 1 долар. Люди, які хочуть запастися кількома сотнями доларів на майбутнє, змушені суттєво переплачувати. Та вихід є. Купити долари і євро можна й в мобільних додатках банків, зокрема додатку Приват24, Монобанк або Ощадбанк. Як відбувається процедура і де вигідніший курс?


Для подібних операцій треба мати валютну картку

Купюри номіналом сто доларів, 5 березня 2020 р. Фото Немеш Янош / УНІАН

Щоб онлайн купити долари чи євро, треба мати валютну картку. Її оформити не складно, можна це зробити онлайн і займе це якихось кілька хвилин. Далі, заходите у відповідне меню та здійснюєте покупку. Курси наступні:

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  1. Приватбанк: купівля за 29,255 грн, а продаж за 29,586 грн. Євро: 32,24 і 32,787 відповідно.
  2. Монобанк: долар — 29,55/30,25, євро — 32,25/33,25.
  3. Ощадбанк: долар — 29,25/31,25, євро — 33,17/35,17.

Зауважимо, що платіжні системи можуть оновлюватися трохи довго. Ну і майте на увазі, що допоки в Україні триває війна знімати кошти навіть з валютних карток у валюті не можна. Тому купувати долари, чи євро онлайн варто лише у випадку збереження їх у довготривалій перспективі. Тобто якщо є “зайві” гривні і ви хотіли б зберігати їх у валюті. Знімати гроші з валютних рахунків можна у гривнях, і не більше як 30 000 гривень за добу.

Що буде з доларом після війни?

Ну і всі хто купить зараз долари, чи євро точно нічого не втратять. Після війни долар точно не опуститься до позначки нижче 30 грн. В ідеалі, він не перетне позначку у 40 грн, а євро не стрибне вище 45. Але при гірших варіантах, ціни можуть бути вищими.

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18.03.2022
1 хвилина на прочитання

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