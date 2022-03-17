Не везет на всех фронтах: ТОП-5 знаков зодиака, которым не везет во всем

У всех людей бывают черные и белые полосы в жизни. Но некоторых всю жизнь сопровождают падения. Во многом такую удачливость определяет знак зодиака. Астрологи назвали ТОП-5 самых невезучих знаков зодиака.





Овен

Не зря говорят, что Овны невероятно упертые. Представители знака всегда правы. Даже если это не так. Овны не хотят слушать окружающих и всегда действуют так, как решили сами. Именно такие черты характера делают этот знак очень невезучим. Овны никогда не анализируют свои действия, поэтому часто наступают на одни и те же грабли.

Дева

Дева тоже считает себя лучшей других. Поэтому представителей знака постоянно преследует неудача. Астрологи считают, что этот знак часто попадает в драматические ситуации. Девы не умеют разделять работу и отдых, что часто создает огромные трудности. Но представители знака действуют по своему и никогда не обращаются за помощью к другим. Все это привлекает к ним несчастье и невезучесть.

Рак

Раки слишком доверчивые и постоянно верят окружающим. Такая особенность характера поддает Раков риску. Этот знак может избежать невезений, но только если сможет максимально обдумывать свои решения и не брать участие в разных сомнительных проектах.

Стрелец

Представители знака обожают экстрим. И если бы они рисковали только собой, то ничего бы страшного не произошло. Но они поддают риску окружающих. Астрологи уверяют, что избежать невезений можно, но для этого придется чем-то пожертвовать.

Рыбы

Представители знака часто считают себя неудачниками. Они сами привлекают на себя проблемы. Кроме того Рыбы невероятно ревнивые. Все это мешает людям, рожденным под этим знаком, наслаждаться жизнь. Астрологи советуют более тщательно планировать все действия, чтобы наконец-то наслаждаться жизнью.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿