Не щастить на всіх фронтах: ТОП-5 знаків зодіаку, яким не щастить у всьому

Деяким людям щастить завжди і в усьому, інші десяток разів спіткнуться і впадуть, перш ніж досягти успіху. У всіх людей бувають чорні та білі смуги у житті. Але декого все життя супроводжують падіння. Багато в чому таку успішність визначає знак зодіаку. Астрологи назвали ТОП-5 найнещасливіших знаків зодіаку.





Овен

Недарма кажуть, що Овни неймовірно вперті. Представники знаку завжди мають рацію. Навіть якщо це не так. Овни не хочуть слухати оточуючих та завжди діють так, як вирішили самі. Саме такі риси характеру роблять цей знак дуже невдачливим. Овни ніколи не аналізують свої дії, тому часто наступають на ті самі граблі.

Діва

Діва теж вважає себе кращою за інших. Тому представників знака завжди переслідує невдача. Астрологи вважають, що цей знак часто потрапляє до драматичних ситуацій. Діви не вміють розділяти роботу та відпочинок, що часто створює величезні труднощі. Але представники знаку діють по своєму і ніколи не звертаються по допомогу до інших. Все це притягує до них нещастя та невдачу.

Рак

Раки надто довірливі і постійно вірять оточуючим. Така особливість характеру піддає їх ризику. Цей знак може уникнути невдач, але якщо зможе максимально обмірковувати свої рішення і не брати участь у різних сумнівних проектах.

Стрілець

Представники знаку люблять екстрім. І якби вони ризикували лише собою, то нічого страшного не сталося б. Але вони піддають ризику оточуючих. Астрологи запевняють, що уникнути невдач можна, але для цього доведеться чимось пожертвувати.

Риби

Представники знаку часто вважають себе невдахами. Вони самі притягують на себе проблеми. Крім того, Риби неймовірно ревниві. Все це заважає людям, народженим під цим знаком, насолоджуватися життям. Астрологи радять ретельніше планувати всі дії, щоб нарешті насолоджуватися життям.

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