Apple оставила лазейку для россиян? Смогут ли они расплачиваться в Apple ID 

Недавно российские СМИ сообщили, что компания Apple добавила банковские карты “Мир” (внутренняя платежная система в рф), как способ оплаты в учетной записи Apple ID.





В рф уверяют, что теперь в учетных записях россиян есть такие способы оплаты:

Apple Pay;

большинство кредитных и дебетных карт;

счёта мобильного телефона через операторов, которые поддерживаются;

остаток на счету Apple ID от использования подарочных карт App Store и iTunes;

внесение денег с помощью карты “Мир” .

Но уже вскоре стало известно, что оплатить подписку на сервисе с помощью карты “Мир” не получится. Причина того, что карта “Мир” попала в список в том, что компания добавляла такую возможность еще в прошлом году. Но уже с последних дней февраля 2022 года добавить карту “Мир” или воспользоваться ею невозможно.

Из-за нападения россии на Украины весь мир отказывается от сотрудничества со страной агрессором.

Компания Apple была одной из первых, которая приостановила продажи всей продукции в России, экспорт техники и отключила Apple Pay и отменила другие услуги. Также компания сделала невозможным нанесение меток на карты Apple Maps, а с 2 марта ни один официальный магазин в Москве не работает. Новости о возможности оплачивать картой “Мир” довольно странные на фоне того, что происходит. Вероятно, это очередная попытка властей рф “успокоить” своих граждан, которые продолжают наивно верить в кремлевскую пропаганду.

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