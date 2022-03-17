Apple залишила лазівку для росіян? Чи можуть вони розплачуватися по Apple ID

Нещодавно російські ЗМІ повідомили, що компанія Apple додала банківські картки “Мир” (внутрішня платіжна система в Росії), як спосіб оплати в обліковому записі Apple ID.





У Росії запевняють, що тепер в облікових записах росіян є такі способи оплати:

Apple Pay;

більшість кредитних та дебетних карток;

рахунки мобільного телефону через операторів, що підтримуються;

залишок на рахунку Apple ID від використання подарункових карток App Store та iTunes;

внесення грошей за допомогою картки “Мир”.

Але вже незабаром стало відомо, що оплатити передплату на сервісі за допомогою картки “Мир” не вдасться. Причина того, що карта “Мир” потрапила до списку, в тому що компанія додавала таку можливість ще минулого року. Але вже з останніх днів лютого 2022 року додати картку “Мир” або скористатися нею неможливо.

Через напад Росії на Україну весь світ відмовляється від співпраці з країною агресором.

Компанія Apple була однією з перших, яка призупинила продаж всієї продукції в Росії, експорт техніки та відключила Apple Pay та скасувала інші послуги. Також компанія унеможливила нанесення міток на Apple Maps, а з 2 березня жоден офіційний магазин в Москві не працює. Новини про можливість оплачувати карткою “Мир” є досить дивними на тлі того, що відбувається. Ймовірно, це чергова спроба влади Росії “заспокоїти” своїх громадян, які продовжують наївно вірити в кремлівську пропаганду.

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