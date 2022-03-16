Эксперты рассказали о тои, дефицит каких продуктов грозит украинцам

С тех пор как началась война, все вокруг очень изменилось. Наибольший контраст по сравнению с мирным временем наблюдается на заправках, в аптеках и магазинах. Горючее, популярные лекарства и продукты – это дефицитный товар. Полки в супермаркетах полупустые, потому что люди очень паникуют и запасаются продуктами наперед. Также в некоторых регионах очень проблематично с логистикой. Эксперты отмечают, что если война будет продолжаться, то есть затянется надолго, то все мы остро ощутим дефицит определенных продуктов. Причем столкнутся с этой проблемой жители всех регионов.





Хуже всего с дешевыми и “ходовыми” продуктами

Жители Краматорска, Киева, Чернигова и других городов, где действует комендантский час и наблюдаются регулярные обстрелы, жалуются, что в магазинах невозможно ничего купить. Худшие дела с: консервами, тушенками, крупами, сахаром, мукой, маслом, дешевыми видами колбасы и сыра. Макароны есть, но только дорогие сорта. Но приходится покупать и их. Аналогичная ситуация наблюдается и в Западных областях, где относительно спокойно. Из-за большого потока переселенцев, в магазинах есть дефицит тех же продуктов. Предприятия, которым удается работать, просто не успевают удовлетворять весь спрос.

Со временем с полок могут исчезнуть и другие товары

Некоторые торговые сети уже ввели лимит на количество товара в одни руки. Следовательно, в АТБ можно купить только 2 единицы в одни руки следующей продукции: хлеб, крупы, сахар, соль, масло и макароны. Даже с такими ограничениями этих продуктов все равно катастрофически не хватает, поэтому будьте готовы, что со временем ситуация может еще ухудшиться. Стоит отметить, что совсем нет проблемы с яйцами. Их повсюду в достаточном количестве.

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