Експерти розповіли про те, дефіцит яких продуктів загрожує українцям

Відколи розпочалася війна, все довкола дуже змінилося. Найбільший контраст порівняно з мирним часом, спостерігається на заправках, в аптеках та магазинах. Пальне, популярні ліки та продукти — це дефіцитний товар. Полиці в супермаркетах напівпусті, через те, що люди дуже панікують і запасаються продуктами наперед. Також, в деяких регіонах дуже проблематично з логістикою. Експерти зауважують, що якщо війна триватиме й надалі, тобто затягнеться, то ми всі гостро відчуємо дефіцит певних продуктів. Причому стикнуться з цією проблемою, мешканці всіх регіонів.





Найгірше з дешевими та “ходовими” продуктами

Жителі Краматорська, Києва, Чернігова та інших міст, де діє комендантська година та спостерігаються регулярні обстріли жаліються, що в магазинах неможливо нічого купити. Найгірші справи з: консервами, тушонками, крупами, цукром, борошном, маслом, дешевими видами ковбаси та сиру. Макарони є, але лише дорогих сортів. Та доводиться купувати й їх. Аналогічна ситуація спостерігається й в Західних областях, де відносно спокійно. Через великий потік переселенців, в магазинах є дефіцит тих самих продуктів. Підприємства, яким вдається працювати, просто не встигають задовольняти весь попит.

Згодом з полиць можуть зникнути й інші товари

Деякі торгові мережі вже впровадили ліміт на кількість товару в одні руки. Відтак, в АТБ можна купити лише 2 одиниці в одні руки наступної продукції: хліб, крупи, цукор, сіль, олія, та макарони. Навіть з такими обмеженнями, цих продуктів все рівно катастрофічно не вистачає, тож будьте готові, що з часом ситуація може ще погіршитися. Натомість, зовсім немає проблеми з яйцями. Їх всюди у достатній кількості.

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